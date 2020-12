Technische analyse, hoe werkt het ook al weer?

Bericht delen via:

Column door: Jacob Tromp

Jacob Tromp is sinds februari 2018 verbonden aan IEX als technisch analist. Tijdens zijn stage bij Tostrams Groep is Jacob in contact gekomen met technische analyse en heeft sindsdien niet meer anders naar de markt kunnen kijken. Zijn analyses zijn gebaseerd op historische koersbewegingen en het herkennen van trends en koersp...

Recente columns van Jacob Tromp