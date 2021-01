Huizenprijzen en hypotheekrente in 2021

Aldus, Jos Koets; Erkend Hypotheek Adviseur... Beetje de slager die zijn eigen vlees keurt, niet echt onafhankelijk en alleen maar belang bij dat de huizenmarkt goed blijft draaien. Er zijn ook genoeg (oa banken) die aangeven dat de markt in 2021 afvlakt en prijzen gaan dalen. Mijn gevoel zegt dat we al die bedrijven die we kunstmatig in leven hebben gehouden sinds maart in Q2/Q3 gaan omvallen (of vrijwillig stoppen) en dat we in tweede helft 2021 werkloosheid zien stijgen en dat consumentenvertrouwen verder onder druk komt te staan. Mijn 'voorspelling' is dat de huizenmarkt in 2021 afvlakt en in 2022 daalt. Kratje bier erop wie er gelijk heeft eind 2021?