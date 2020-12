Huizenprijzen en hypotheekrente in 2021

Mijn voorspelling van 2020 is redelijk uitgekomen. Ik had verwacht dat de huizenprijzen met 5% zouden stijgen. Dit percentage was te laag. Dat de hypotheekrente niet veel zou veranderen, was zelfs verkeerd voorspeld. De hypotheekrente is namelijk verder gedaald.

Hieronder het verloop van de hypotheekrentes voor hypotheken met en zonder NHG (rentevaste periode 10, 20 en 30 jaar)

Hypotheekrente in 2020 voor hypotheken zonder NHG



Hypotheekrente in 2020 voor hypotheken met NHG

Bron: ActueleRentestanden.nl

In de eerste vier maanden van 2020 daalde de hypotheekrente. Vanaf mei ging de hypotheekrente omhoog. Volgens de kenners zou de hypotheekrente wel eens aardig kunnen gaan stijgen. Het tegendeel bleek waar te zijn. Vanaf september is de hypotheekrente weer aan het dalen.

Einde corona

Wordt 2021 het jaar dat we het coronavirus gaan verslaan? We gaan in ieder geval vaccineren. Wanneer dit gaat plaatsvinden en hoe lang het gaat duren voordat de mensen zijn ingeënt, is nog niet duidelijk. Bovendien zal de grote vraag gaan worden: wat te doen met de mensen die zich niet laten inenten?

Dit zal in 2021 een flinke discussie gaan worden. Als iedereen weer aan het werk kan, dan zullen de banken ook geen onderscheid meer maken. Nu beoordelen zij werknemers die bij een werkgever werken die financiële hulp krijgt (bijvoorbeeld een werknemer van KLM) anders dan werknemers die bij een werkgever werken die geen financiële hulp krijgt. Het aantal mensen dat dan weer een huis kan kopen wordt groter. Bovendien zullen doorstromers sneller besluiten om een andere woning te kopen.

En de prijzen, zij stegen door

Personen jonger dan 35 jaar hebben het voordeel dat zij geen 2% overdrachtsbelasting hoeven te betalen. En ook de grens voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie gaat in 2021 omhoog naar 325.000 euro. Bovendien kunnen tweeverdieners meer hypotheek “krijgen” op hetzelfde inkomen.

Ik verwacht dan ook dat de huizenprijzen ook in 2021 gewoon verder stijgen. De stijging zal tussen de 5% en 10% zijn. Dit betekent wel dat de gemiddelde huizenprijs voor een bestaande woning naar rond de 380.000 euro zal gaan! Voor een nieuwbouwwoning zal gemiddeld rond de 470.000 euro betaald gaan worden.

En de hypotheekrente?

Dat zijn enorme bedragen om te betalen voor een koopwoning. Aan de andere kant is de hypotheekrente nu (extreem) laag. Op 7 december waren onderstaande hypotheekrentes van toepassing voor hypotheken met en zonder NHG.

Hypotheekrente NHG 100% 1 jaar hypotheekrente v.a. 0,70% 1,25% 5 jaar hypotheekrente v.a. 0,75% 1,40% 10 jaar hypotheekrente v.a. 0,97% 1,50% 20 jaar hypotheekrente v.a. 1,26% 1,86% 30 jaar hypotheekrente v.a. 1,60% 2,14%

Datum: 7 december 2021 Bron: Homefinance

Toch verwacht ik dat in 2021 de hypotheekrente nog verder kan dalen. Net als in 2020 zal dat zeker in de eerste maanden van het jaar gebeuren.

Natuurlijk gaat het niet om grote percentages. Het zou mij in ieder geval niet verbazen als de hypotheekrente voor hypotheken met NHG voor een rentevaste periode van 30 jaar onder de 1,5% komt en bij 20 jaar vast zelfs onder de 1%!

