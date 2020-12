BeursVandaag: "Amerikaanse economie groeit 5%"

Ik speelde vroeger wel eens monopolie met de schoonfamilie. Zij hadden een nieuwe regel bedacht dat als iemand bijna bankroet was er een rondje van de bank kwam....

Naast het feit dat de bank ook regelmatig "jarig" was en er wederom geld werd uitgedeeld.

Het spel duurde eindeloos en er waren nooit echte verliezers. Gezellig was het wel.

Edoch weet ik wel dat het spel in Amerika is bedacht, en het de basis lijkt geworden voor de huidige economie...