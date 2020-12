BeursVandaag: "Amerikaanse economie groeit 5%"

De eindejaarsrally is in volle gang. De futures staan wederom in het groen en het lijkt er zelfs op dat we boven de jaartop van 629,23 openen. Het sentiment is goed nadat het coronasteunpakket van $900 miljard afgelopen maandag definitief is goedgekeurd.

Voor Goldman Sachs reden om zijn taxaties voor het eerste kwartaal naar boven bij te stellen. De Amerikaanse zakenbank gaat voor het eerste kwartaal uit van een groei van 5%. Dat was eerder nog 3%.

We zitten momenteel in een markt waar alles wordt aangegrepen om de koersen hoger te zetten. Dat past goed bij een eindejaarsrally. Let ook even op de zwakke dollar. De euro wint vanochtend wederom 0,4% ten opzichte van de wereldreservemunt.

Dit jaar staat de dollar ruim 9% lager. Dit is waarom Unilever (-5,2%) en Ahold (+5,9%) year to date een beetje tegenvallen. Laatstgenoemde is operationeel bijvoorbeeld een van de grote winnaars van de coronacrisis. Toch blijft de koers achter. De zwakke dollar remt de toekomstige winsten in euro's.

Japanse opmars

De Japanners hebben er vandaag zin in. De Nikkei stijgt met 2,4% en komt daarmee uit op het hoogste niveau sinds 1990. Het record, dat stamt uit december 1989, is echter nog ver weg.

Destijds sloot de Japanse beurs op 38.957 punten. Om deze stand te bereiken moet er nog zo'n 40% bij komen. Het maakt pijnlijk duidelijk hoe groot de bubbel toen was. In de periode 1984-1989 verviervoudigde de Nikkei zelfs.

Ik heb mij laten vertellen dat banken en verzekeraars zelfs meer dan 30 keer de winst deden. Dat is natuurlijk vragen om ongelukken. Toch werden deze bizarre prijzen betaald. Geld was destijds goedkoop en de Japanse overheid investeerde flink in de economie. Dit leidde ertoe dat er wereldwijd met bewondering werd gesproken over het Aziatische land.

Advies, shorts en agenda

Momenteel zijn er nog geen nieuwe adviezen doorgekomen.

De AFM meldt deze shorts: Het is duidelijk dat de professionals een weekje vrijaf hebben. Er zijn immers geen belangrijke wijzigingen in het shortregister gemeld.

Wereldhave: 14,25%

Just Eat Takeaway: 12,09%

Air France-KLM: 7,89%

Arcadis: 6,72%

Fugro: 6,53%

Pharming: 6,38%

Besi: 6,29%

Unibail Rodamco: 5,89%

AMG: 4,73%

SBM Offshore: 3,68%

Agenda

Ik heb weleens een vollere agenda gezien. We moeten het doen met een cijfer van de Conference Board over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Ik ga er niet vanuit dat de markten hard zullen bewegen op het cijfer. Anderzijds bepalen de particulieren de handel dus u weet het maar nooit.

Event Consensus VS Conference Board consumentenvertrouwen dec 97,0

Nu nog even dit

Voor wie denkt dat Corona slechts een griepje is.

Sinds de Tweede Wereldoorlog is de oversterfte in Nederland niet zo hoog geweest. https://t.co/IWdCIFUqWM — RTL Nieuws (@RTLnieuws) December 29, 2020

Don't fight the fed!

At $7.4 trillion, the Fed's Balance Sheet hit another new high this week.



Assets are up over $3.2 trillion since the start of the year and the Fed has promised to keep on buying bonds at a rate of $120 billion per month. pic.twitter.com/TQm803eiDA — Charlie Bilello (@charliebilello) December 29, 2020

Eerst word je vergiftigd en daarna moet je snel terugkomen om gevangenisstraf te ontlopen. Tja, dan is Nederland zo slecht nog niet.

Russia gives Kremlin critic Navalny an ultimatum: Return immediately or face jail https://t.co/y21CQcHH3X pic.twitter.com/yDMlsBFoWY — Reuters (@Reuters) December 28, 2020

Ojee.

U.S. might be missing the new Covid variant ‘because the holes in our net are too wide’ https://t.co/JvjmBcr7OD — CNBC (@CNBC) December 29, 2020

We worden hebzuchtig, Large caps gaan underperformen en Tesla wordt een drama. Dat zijn de voorspellingen van Wells Fargo.

Wells Fargo's top predictions for 2021 incl warning for #Tesla investors: Tesla could become AOL. „AOL, similar to Tesla, had game changing technology, incredible performance & it goes into S&P500 late in year in Dec after amazing run," Wells’s Harvey says https://t.co/SnYOvVziPB pic.twitter.com/Yhqs3AmNRA — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 28, 2020

Zit een blue sweep er toch nog in?

Overigens zijn de verkiezingen voor de laatste 2 senaatszetels in Georgia waarmee Biden net een meerderheid in de Senaat kan krijgen superspannend. pic.twitter.com/3tAPgoGH7B — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 29, 2020

Don't fight big tech.

Big Tech on course to new highs. Combined mkt cap of FANGMAN now at $8.2tn, just $200bn shy of ATH. pic.twitter.com/9BXdpVdeCs — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 28, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.