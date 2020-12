TA: Sterke start van 2021 (II)

Nikkei hoogste in 30 jaar. Kortom de Japanse economie staat er beter voor dan ooit! Oh. Nikkei is een dochter maatschappij van de Japanse Centrale Bank en daarmee is Japan net als China een Centrale Bank geleide economie. Net als Europa - net als Amerika. Opvallend, want er is altijd veel kritiek op China.



We are running up that hill of credits. Op weg naar wereldwaardes van $101 tot $105 trillion. En dat fueled alleen maar het probleem. Een 10% correctie wordt dan $10.1 a $10.5 trillion value verlies en ik zet de toename van de wereldwijde schuld op $1 trillion per kwartaal, kortom als dat een half jaar duurt, dan wordt het gat wat overbrugt moet worden $12.5 trillion. Dus nog meer credits voor de markten.



Wereldmarkten drukken daarmee emergency markets uit de markt. Want stel je voor dat Saoedi Arabie massaal geld gaat drukken a la Europa - Japan - Amerika, de afwaarderingen schieten om onze oren en de munt wordt direct flink afgewaardeerd. Kortom de Westerse grootheden zijn een oligoplie met geld geworden.



Niet voor niets is het proces van de-dollarisation gestart, maar alleen China is groot en sterk genoeg om dat proces ook daadwerkelijk van de grond te trekken. Die kunnen met vele landen currency swaps tekenen. Voor de rest is het doen wat ze kunnen.



DAXie, futures gaan door het dakkie. Zag u hem die negatieve candle in de vijf minuten na de opening? Die is al weer weg. Nikkei - ze vlogen omhoog. Moeder Japanse Centrale Bank zal blij zijn. Amerikaanse futures: ja wel - groen. FED helpt net als Amerikaanse regering - ECB - JCB. Een paar duizend dollar, het helpt, maar alleen voor de hele korte termijn. Trump speelde het weer eens ouderwets op zijn Trumps. Tekenen, want hij is overruled met stemmen. Tja. Einde van zijn presidents termijn en zijn republikeinse vrienden vallen weg. Het grote aantal dan. Zo werkt dat. En geen uitzondering voor Trump.



Straks maar lekker openen. Groen. Extra Free credits van de Centrale Banken. Ze bezitten ieder hun eigen grond gebied. JCB bezit Japan. ECB bezit Europa. FED bezit Amerika. Markten zijn er niet meer. Zombie markten zijn het geworden.



Inflatie targets worden niet gehaald. Zo lang niet meer, dat het vreemd is dat ze er nog over praten. Inflatie targers zijn oude koeien in nog oudere sloten. Ze beginnen er steeds over, maar ze realiseren het nooit. Zeer knap dat ze hun targets maar niet halen, en nog knapper dat ze er alles aan doen en tegen aan gooien en ze hun targets nog niet halen. Nog knapper, ze mogen gewoon blijven zitten.



Gooi die beurzen maar open. Kijken, kijken, geen shorts kopen. Alhoewel eind volgende week wordt interessant.