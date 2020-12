TA: Sterke start van 2021 (II)

Ook Wall Street sluit rond het hoogste punt van het afgelopen jaar. Met een jaarwinst van ruim 8% doet de Dow het prima en de S&P500 wist dit jaar ruim 15% op te lopen, terwijl de Nasdaq Composite zelfs ruim 35% won. Op vrijwel alle Amerikaanse indices worden nieuwe koersrercords neergezet.

Nu president Trump het coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie alsnog heeft ondertekend breekt de lucht boven Wall Street verder open. Ook de start van het vaccinatieprogramma zorgde voor opluchting bij veel beleggers.

Vanuit een technisch perspectief ligt Wall Street uitstekend op koers om het nieuwe beursjaar sterk van start te gaan. Technisch lijkt Wall Street aan de vooravond te staan van een nieuwe bullmarkt.

Ik wijs hiervoor op de volgende technische signalen:

Oude toppen en vorige all-time highs zijn gepasseerd

Meerjarige opwaartse trends zijn gevalideerd

Medio en eind 2020 zijn er duidelijk hogere bodems gevormd

Opwaarts verloop van 200-dagenlijn

Amerikaanse halfgeleiderindustrie (meerjarengrafiek SOX vanaf 2005)

Vooral de SOX-index geeft een belangrijke aanwijzing voor de dynamiek van de bullmarkt op Wall Street. De halfgeleiderindustrie is op dit moment de belangrijkste sector in de Amerikaanse economie. Ik heb daar al eerder op gewezen.

De halfgeleidersector lijkt vrijwel de gehele Amerikaanse economie op sleeptouw te nemen. De SOX-index laat een opwaartse acceleratie zien van de uptrend, die in 2007 is gestart. Nu de stijgende trend aan de bovenkant is gebroken, lijkt zich een trendversnelling af te tekenen. Dit impliceert dat we waarschijnlijk aan de vooravond van nieuwe koersexplosies staan.

Behalve de SOX-index bekijk ik vandaag de Dow Jones, de S&P500, de Nasdaq Composite en de Transportation index.

Dow Jones-index

De Dow Jones laat een technische verbetering zien nu de voorgaande koerstop van begin 2020 opwaarts is gebroken. Er is in eerste instantie potentieel tot berekend koersdoel 35.000 punten.

S&P 500-index

De laatste verbetering op de S&P 500-index trad op nadat de top van 28 augustus rond 3.588,11 punten werd gebroken. Dit heeft de stijgende trend gevalideerd. De technische verbetering geeft een koersstijging aan, minimaal richting 4.000 punten (berekend koersdoel).

Nasdaq Composite index

De Amerikaanse technologiebeurs, de Nasdaq Composite index, wist de stijgende trend te hervatten. Met de doorbraak boven koerstop 12.074,11 punten (van 31 augustus 2010) is technische verbetering opgetreden met een eerste berekend koersdoel rond 14.500 punten.

SOX-index

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, heeft de bestaande stijgende trend hervat nu de koerspieken van september en oktober opwaarts zijn doorbroken. Het eerste berekende koersdoel ligt rond 3.350 punten.

Transportation index

De NY Transportation index heeft het eerste koersdoel rond weerstand 5.682,52 punten (top van 21 september 2018) bereikt. De stijgende trend krijgt pas een nieuwe impuls indien deze koerstop wordt gebroken. Verdere koersstijgingen mogen dan verwacht worden, in eerste instantie richting 6.900 punten (berekend koersdoel).