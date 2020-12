Slotcall: Aandeelhouder in opstand

De AEX (+0,2%) koerste de gehele dag in het groen. Het sentiment is goed dankzij de krabbel van de Amerikaanse President Donald Trump. Het coronasteunpakket is daarmee definitief goedgekeurd.

Met name op Wall Street hebben beleggers er zin in. De Dow Jones (+0,7%), S&P500 (+0,8%) en Nasdaq (+0,7%) zetten zelfs een all time high op het bord. Dat geldt overigens niet voor ons, want we komen net een puntje tekort om de oude jaartop van 629,23 te verbreken.

De hoofdschuldige is Prosus (-3,7%). De Zuid-Afrikaanse investeringsmaatschappij heeft last van de dalende koers van Tencent (-2,3%). De Chinese overheid wil de macht van de techgiganten inperken. Afgelopen weekend was ANT Group aan de beurt.

De dochter van Alibaba moet stoppen met het verstrekken van consumentenkredieten en vermogensbeheer. Het lijkt slechts een kwestie voordat er ook maatregelen tegen Tencent worden getroffen.

Hunter Douglas

De koers van Hunter Douglas (+1,6%) is gesloten boven het bod van €64. Er is wat fantasie ontstaan nu er een minderheidsaandeelhouder in opstand is gekomen. Het gaat om beleggingsfonds Add Value Fund.

Zij hebben hun eigen sommetje gemaakt en komen uit op €118,50. Dat is bijna het dubbele van wat de familie Sonnenberg wil betalen. Het is nog maar de vraag of Add Value er een verhoging uit sleept. Sonnenberg heeft al ruim 91% van de aandelen in handen.

Al met al is de machtspositie van Add Value beperkt. Er geldt geen minimale aanmeldingspercentage voor gestanddoening en volgens de wetgeving van Curacao kan Sonneberg een uitkoopprocedure starten. Voor de IEX-Beleggersdesk vormde dit de aanleiding om op 14 december het koopadvies te schrappen.

Mijn top 5

Rentes

De Italiaanse vergoeding op tienjaars staatspapier maakt een duikvlucht. Voor de rest zijn de uitslagen redelijk beperkt.

Nederland: -1 basispunt (-0,48%)

Duitsland: -1 basispunt (-0,56%)

Italië: -6 basispunten (0,51%)

Verenigd Koninkrijk: -1 basispunt (0,25%)

Verenigde Staten: +3 basispunten (0,96%)