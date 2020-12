BeursVandaag: Trump doet het toch

Het lijkt erop dat beleggers de kerstdagen goed hebben verteerd. De AEX opent naar alle waarschijnlijkheid rond de 628 punten en daarmee naderen we de jaartop van 629,23 punten.

Het oude record werd op 14 februari neergezet. Een maand later koerste de hoofdindex 200 punten lager. Het ziet er overigens niet naar uit dat ons weer zo'n ritje naar beneden te wachten staat.

Zelfs al zouden de vaccins niet werken tegen de mutant van het coronavirus dan nog is het maar de vraag of er een paniekgolf komt. Centrale banken en overheden hebben bewezen alles te doen wat mogelijk is om de economische schade te beperken. Dat is aardig gelukt.

Verder hoeft u vandaag niet te rekenen op veel spektakel. Het bedrijfsnieuws is beperkt en de meeste handelaren hebben een weekje vrij. Anderzijds gebeuren op de beurs altijd de gekste dingen op de momenten dat we ze niet zien aankomen. Houd onze IEX-One monitor dus in de gaten.

Trump tekent toch

De Amerikaanse President Donald Trump heeft toch zijn handtekening gezet onder het coronasteunpakket ter waarde van $900 miljard. Eerder stribbelde hij nog tegen, omdat hij vond het akkoord niet ver genoeg zou gaan.

Volgens hem moesten de zogenaamde pay-checks uitkomen op $2.000 in plaats van de beloofde $600. Een opvallende eis van Trump, omdat de Republikeinen tijdens de onderhandelingen juist aan de zuinige kant waren.

Ondanks dat het nieuws niet geheel onverwacht komt, staan de futures hierom licht in het groen.

Trump signs Covid relief and government funding bill days after he suggested he would block it https://t.co/h7EguFoXT7 — CNBC (@CNBC) December 28, 2020

Kempen op nummer 1

Als u dit jaar goede tips wilde hebben, moest u naast IEX-Premium bij Kempen zijn. Een long/short strategie uit de AEX-index leverde bij Kempen een rendement op van 56%. Deutsche Bank sloot de rij met een verlies van 10%.

Ook de kooptips van Kempen (+27%) waren het beste. Voor Kepler Cheuvreux (-6%) is het juist een jaar om snel te vergeten. Hoewel, van een extreme underperformance is geen sprake. Wat met name opvalt, is dat de tips in de regel beter rendeerden dan het marktgemiddelde.

Dit komt doordat bankanalisten begin dit jaar technologie-aandelen prefereerden boven bijvoorbeeld olieconcerns en financials. Kortom, dit jaar had het geloond om naar de 'experts' te luisteren.

Advies, shorts en agenda

Momenteel zijn er nog geen nieuwe adviezen doorgekomen.

De AFM meldt deze shorts:

Wereldhave: 14,25%

Just Eat Takeaway: 12,09%

Air France-KLM: 7,89%

Arcadis: 6,72%

Fugro: 6,53%

Pharming: 6,38%

Besi: 6,29%

Unibail Rodamco: 5,89%

AMG: 4,73%

SBM Offshore: 3,68%

Agenda

Op het macrofront valt er weinig te beleven. Let alleen op dat u vandaag niet kunt handelen in Britse aandelen.

Event Consensus Japan industriële productie nov 1,2% MoM Beurzen VK gesloten .i.v.m. Boxing Day

Nu nog even dit

Lange leve de 21-ste eeuw

Robots are replacing wheelchairs, and helping people living with disabilities walk again. Watch the full video here: https://t.co/GZHaXTFFoL pic.twitter.com/0IvrqYmgvD — CNBC (@CNBC) December 28, 2020

Wells Fargo ziet het niet meer zitten in Tesla. Volgens de Amerikaanse zakenbank doen beleggers er goed aan om in 2021 exposure te hebben naar de coronagevoelige aandelen.

Wells Fargo's top predictions for 2021 include a warning for Tesla investors https://t.co/2kIOtujrpM — CNBC (@CNBC) December 27, 2020

Helemaal over het hoofd gezien.

Jammer dat het bedrijf niet beursgenoteerd is. Het had een mooie storystock kunnen worden.

Groot denken in waterstof: het Groningse familiebedrijf wil de Tesla van waterstoftrucks worden https://t.co/wkmgxFfBZa via @volkskrant — Corné Boot (@enroctoob) December 28, 2020

Koopkans voor de Britse beurs?

UK stocks trade at historically low valuations relative to global peers.



As #BrexitDeal removes uncertainty, this massive underweight position may change. pic.twitter.com/jh6mFDYiDF — Daniel Lacalle (@dlacalle_IA) December 27, 2020

