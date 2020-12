TA: Sterke start van 2021 (I)

Wat een toegevoegde waarde maakt de Brexit met deal. Eerder overal hogere kosten. Weliswaar minimaal, maar de beurzen stijgen al 4.5 met nieuws over Brexit met deal. Uiteraard ook andere oorzaken. Rood, ja het kan vandaag. Heineken. ING. Rodamco. Adyen. Wat loopt die te doen? Van 1973 naar 1913 en nu aardig in het midden 1942. De rest groen. Gala(pagos) valt qua groen tegen. AEX gaat hoger, maar niet 'zwaar' hoger. Maar ze zitten wel weer aan de hoogste dagkoers van de dag. Mooi om te zien. Futures Down Jones stonden al snel na de nachtopening op jawel -0.2%. En daar stonden ze al vrij snel niet meer op. Kopers, Kopers en Nachtkopers. U had het al gelezen? U werkt nu ook voor lucht. In bepaalde boodschappen zit meer lucht dan produkt. Dan kunt u maar beter werken voor Zuid Europa. Dat is in ieder geval beter dan lucht. Brexit met deal is eigenlijk meer omdat Brexit zonder deal geen optie is. De voorwaarden zijn er alsnog - in de zin van nu nog geen quota's of import heffingen, maar die kunnen er zo komen als Ukkie te veel gaat prikken in de United of Europeans. En chaos, die is er nu al, maar dat komt door de Engelse mutatie in Covid. Straks kunnen we met zijn allen weer lol hebben. Waarschuwt iemand straks nog de dieren? Want die zijn al een jaar wat enthousiaster in de natuur? Waarschuwt iemand straks ook nog het milieu? Want wat was dat water in Venetie toch een stuk schoner geworden. Net als de lucht in vele landen. Maar alles is ondergeschikt aan de mens en zijn of haar beweging. Stieren rennen wat.