Sterke start van 2021 (I)

Bericht delen via:

Technisch staan vrijwel alle Europese aandelenbeurzen aan de vooravond van nieuwe doorbraken

Met een jaarwinst van ruim 3,5% lijkt de AEX rond hoogste punt van 2020 af te sluiten. Daarmee zijn de crisisverliezen geheel weggepoetst.

Dat geldt overigens voor alle andere aandelenbeurzen. Vrijwel overal naderen de indices het hoogste punt van dit beursjaar. In enkele gevallen worden zelfs nieuwe all-time highs gemaakt, zoals in de VS.



Vandaag loop ik de belangrijkste Europese beurzen langs om te kijken hoe deze er voor staan aan het einde van dit volatiele beursjaar.

Nieuwe doorbraken in het verschiet

Technisch liggen vrijwel alle beurzen prima op koers. Overal liggen nu de hoogste punten van eerder dit jaar in de vuurlinie. Recent zijn hogere bodems gevormd en de zomerpieken gebroken.

Nieuwe doorbraken liggen de komende weken in het verschiet. Daarmee lijken alle Europese beurzen zich op te maken voor een verdere opmars. Technisch bezien belooft dit een goede start van het nieuwe beursjaar.

Nederland

De AEX-index ligt amper 0,5% van de technische horde van 632,12 punten (gevormd op 21 februari) af. De opwaartse fase krijgt een nieuwe impuls indien deze koerstop wordt gebroken. Daarna dan wordt 703,18 het volgende opwaartse koersdoel.







Europese beursgemiddelde

De Euro Stoxx 50 index heeft de toppen van juni rond 3.384,29 punten gebroken, waarmee een technische verbetering is opgetreden.

De grafiek biedt ruimte tot de weerstand van 3.867,28 punten (de top van 21 februari).







Duitse beurs

De DAX index heeft rond 13.795,24 (de top van 21 februari) het eerste koersdoel bereikt. Een uitbraak komt eraan. Na het passeren van de weerstand van 13.795,24 punten wordt 16.150 het volgende opwaartse koersdoel voor de DAX.



Brussel

De Bel20-index heeft het oude uitbraakniveau van 3.600 punten (van 20 juli) met succes teruggetest. Ons eerste koersdoel ligt op 4.200 (gevormd op 26 januari 2018). Na een doorbraak hiervan komt de weg naar boven open te liggen.







CAC40 index

De recente daling brengt de Parijse beurs terug naar het niveau van de voorgaande toppen, alsmede de steun van 5.213,67 punten (van 8 juni).

Het beeld blijft redelijk positief zolang de koers boven deze voormalige weerstand weet te blijven. Aan de bovenkant is er ruimte richting 6.168,15 punten (gevormd op 28 mei 2007).







Engelse beurs

De FTSE 100 index keert terug naar de voormalige bodem, rond 6.722 punten (gevormd op 24 december 2018). Deze oude steun fungeert als nieuwe weerstand. Omdat de index hieronder blijft, oogt het technische beeld matig.







Portugese aandelenbeurs

De PSI20 lijkt een hogere bodem neer te zetten boven het niveau van de voorgaande toppen rond 4.538,69 punten (de bodem van 23 juli).

Nu de koers boven deze voormalige toppen weet te blijven, blijft het technische plaatje redelijk. Er is in eerste instantie ruimte richting 5.454,21 punten (gevormd op 21 februari).







Italiaanse beurs

De FTSE MIB index heeft in de recente daling een potentieel hogere bodem gevormd boven het niveau van de voorgaande toppen, rond 20.723,42 punten (van 21 juli).

Zolang de koers boven deze voormalige toppen weet te blijven, blijft het technische plaatje redelijk positief. Er is ruimte richting 25.483,05 punten (gevormd op 21 februari).







Zwitserse beurs

De SMI index in Zürich heeft de recente toppen nipt gebroken. Deze doorbraak is nog te klein om een nieuwe verbetering aan te geven.

Een harde voorwaarde voor een belangrijke verbetering van het technische plaatje, is dat de SMI index er in slaagt om boven deze horde te blijven. Dan mag een positief koersverloop verwacht worden richting de weerstand van 11.270,00 punten (gevormd op 21 februari).







Spaanse beurs

De recente daling brengt de IBEX-index terug naar het niveau van de voorgaande toppen op 7.663,50 punten (de bodem van 21 december).

Het beeld blijft redelijk positief zolang de koers boven deze voormalige weerstand weet te blijven.

Aan de bovenkant is er ruimte richting 8.322,90 punten (de top van 4 december). Ook de oude bodem van eind 2018 rond dat niveau kan voor aanbod zorgen.







Griekse beurs

Het technische plaatje van de Griekse aandelenbeurs is verbeterd nu de voormalige weerstand is gebroken. De neutrale range is aan de bovenkant verlaten. Hierdoor komt er opwaarts ruimte vrij richting de weerstand van 949,20 punten (de top van 24 januari).

Steun ligt op 550,11 punten (de bodem van 30 oktober).





Finse beurs

De OMX-index in Helsinki breekt de recente top rond 10.738,23 punten (gevormd op 11 februari) nog niet overtuigend genoeg. Een structurele uitbraak komt er aan, waarna 14.000 het volgende berekende koersdoel wordt.

De recente hogere koersbodems signaleren dat beleggers op hogere niveaus (bij-)kopen. Het technische beeld klaart onder de oppervlakte dus op.