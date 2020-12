IEX Podcast: Onze toppers en floppers voor 2021

Het lijkt wel alsof de reageer functie uitgezet is bij de IEX obligatie. Dat is jammer. Ik vind dan wel dat we ook vragen moeten kunnen stellen. Allereerst ben ik benieuwd waarom er bij het halfjaar verslag te betalen dividend op de overlopende schulden staat. Is er een dividend toets uitgevoerd? Er is een flink negatief eigen vermogen en negatieve cashflow en verlies. Als ik investeer wil ik een betrouwbaar en sterk management, en dus ook een adequate investeringstoets. In obligaties investeren terwijl dividend wordt uitgekeerd klinkt niet sterk. Graag een reactie daarop. Dank alvast.