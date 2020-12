Slotcall: Kerststijging

De AEX sluit de verkorte handelsdag 0,6% hoger af en daarmee hebben we het verlies van afgelopen maandag volledig goedgemaakt. De angst over het muterende coronavirus is alweer op de achtergrond verdwenen.

Zolang de coronavaccins ook bescherming bieden tegen de besmettelijke varianten is er in feite niets aan de hand. Zo niet dan hebben we een probleem. Verder is het bedrijfsnieuws vandaag beperkt. Wat vooral in het oog springt, is de Brexit-deal. Het lijkt slechts een kwestie van uren voordat het akkoord wordt gepresenteerd.

Toch zijn de bewegingen op de financiële markten beperkt. Het Britse pond wint slechts 0,5% ten opzichte van de euro. Het zijn vooral de Britse banken die positief reageren op het aanstaande goede nieuws. Barclays sluit bijvoorbeeld ruim 6% hoger. Ook bij ons zijn de banken ABN Amro (+1,7%) en ING (+0,8%) de 'grote' winnaars.

Pharming onderuit

Het zijn vandaag de particulieren die de handel bepalen en dan is het niet zo vreemd dat Pharming (-7,6%) de grote uitschieter is. Helaas gaat de koers alleen wel de verkeerde kant op. Ondanks dat de professionals een dagje vrij hebben, wisselden er zo'n 21 miljoen aandelen van eigenaar. Dit is ruim twee keer het gemiddelde dagvolume.

Nieuws is er overigens niet. Afgelopen dinsdag kreeg het aandeel een notering aan de Nasdaq. In de aanloop hiernaar steeg de koers zo'n 20%, maar de laatste dagen loopt het enthousiasme er weer uit. Het lijkt op een typisch gevalletje van bezit van de zaak is het einde van het vermaak. Sowieso kunnen dit soort type aandelen alle kanten op bewegen. Ook wanneer er geen nieuws is.

Nieuwe all time highs

Ondanks dat de uitslagen beperkt zijn, zijn er nodige fondsen die een hoogste koers ooit op het bord zetten. Deze ziet u in het onderstaande overzicht. Mijn complimenten voor de mensen die de stukken continu hebben vastgehouden.

ASML (+0,8%)

ASMI (+2,2%)

Besi (+0,8%)

Alfen (+1,7%)

IEX-Beleggerspodcast

Het is de laatste handelsdag van de week dus hebben we voor u een nieuwe podcast klaarstaan. Arend Jan en ik bespreken onder andere de toenemende invloed van de Chinese overheid op de techgiganten, en de toppers en floppers voor 2021 komen uiteraard aan bod.

Dan rest mij u nog fijne kerstdagen toe te wensen.