'Online vermogensbeheer en persoonlijke service gaan prima samen'

Wie denkt dat online vermogensbeheer en persoonlijke service niet samen kunnen gaan, heeft het mis. Semmie bedient zijn klanten zeven dagen per week, van 8 tot 22 uur. Inmiddels weten ook mensen met een groter vermogen het bedrijf te vinden. “Zij realiseren zich dat ons aanbod niet onderdoet voor klassiek vermogensbeheer, terwijl de kosten wel veel lager zijn”, zegt oprichter Sem van Berkel.

De geschiedenis van Semmie is het klassieke verhaal van een succesvol bedrijf dat in een garage is begonnen. De online vermogensbeheerder bedient zijn 15.000 klanten niet vanuit een glanzend kantoor aan de Zuidas, maar vanuit een oude garage in de Amsterdamse Schinkelbuurt.

Vestje

Het bedrijf, dat zich mag scharen in het selecte rijtje Beste Keuzes van de Gouden Stier 2020, is opgericht door Sem van Berkel junior, zoon van de bekende optiehandelaar Sem van Berkel.

Hij kreeg het beleggingsvak met de paplepel ingegoten. Al op zestienjarige leeftijd liep hij rond op de optiebeurs, als manusje van alles. “Ik deed van alles, van koffie halen tot de vloer vegen en orders matchen. Handelen mocht ik nog niet, vanwege mijn leeftijd. Maar ik mocht wel zo’n vestje dragen en liep daar trots mee rond. Ik vond het een fantastische wereld. Die dynamiek greep mij aan.’

Dat hij ooit voor zichzelf zou beginnen, was een kwestie van tijd, gezien zijn achtergrond. “Mijn ene opa was kolenboer en de andere verkocht bananen op de Albert Cuijp. Ondernemen zit in ons bloed”, zegt Van Berkel.

Hij droomde er al jong van om een eigen bedrijf te hebben. Die kans deed zich voor in 2007. “Mijn vader kwam met het idee om een online vermogensbeheerder te beginnen, als tegenhanger van het klassieke vermogensbeheer”, blikt Van Berkel terug. Hij ging meteen aan de slag. “Het liep storm. We kregen wel duizend aanvragen op een dag.”

Daar was Van Berkel niet op berekend. Hij bezat geen CRM-systeem en moest iedereen handmatig nabellen. Tegen de tijd dat de laatste potentiële klant was gebeld, was de helft al afgehaakt. Het was een waardevolle les. “Ik realiseerde me dat ik vol moest inzetten op automatisering.”

In 2015 begon het opnieuw te kriebelen. Zijn zus, die net was afgestudeerd, vroeg hem of hij voor haar wilde beleggen, met een inleg van 100 euro per maand. In die periode was ook zijn kind op komst en wilde Van Berkel graag een spaarpot opbouwen voor zijn zoon. Omdat sparen met een rente van 0,5% geen optie was, koos hij voor beleggen. Zijn vrouw stemde in, op één voorwaarde: het moest duurzaam zijn.

Lage instapdrempel

Van Berkel zag een gat in de markt: online vermogensbeheer waar je al met een inleg van 500 euro terecht kan, tegen lage kosten; een marktsegment dat niet wordt bediend door grote aanbieders. “Beleggen moet toegankelijk zijn voor iedereen”, vindt Van Berkel. Hij vernoemde het bedrijf naar zijn zoon: Semmie.

Ditmaal besloot hij zijn buurjongen Lodewijk Kalden erbij te halen, een IT-expert, die een eigen platform heeft ontwikkeld, ONYXX genoemd. “Goede automatisering is van groot belang. Niet alleen om te kunnen opschalen, maar ook omdat de wetgeving steeds verder wordt aangescherpt. Daar heb je een goed fundament voor nodig.”

De portefeuilles van klanten worden ingevuld met ETF’s. Die zijn transparant, bieden veel spreiding tegen lage kosten en zijn goed verhandelbaar. Alle aandelen- en obligatiefondsen hebben een duurzaam karakter, want veel klanten beleggen voor hun (klein)kinderen en die verdienen een duurzame toekomst, vindt Van Berkel.

Volwaardig alternatief

Hoewel Semmie is opgericht met een lage instapdrempel, weten inmiddels ook mensen met een groter vermogen het bedrijf te vinden. “We zijn een volwaardig alternatief. Maar dan tegen een lagere fee”, zegt Van Berkel. Want qua serviceniveau doet Semmie niet onder voor andere vermogensbeheerders, benadrukt hij. Het kantoor is zeven dagen per week open, van 8 tot 22 uur. Wie in de chat een vraag stelt krijgt in de regel binnen dertig seconden antwoord.

“De meeste mensen werken door de week en willen graag ’s avonds of in het weekend vragen kunnen stellen”, licht Van Berkel toe. De antwoorden krijgen ze niet van een chatrobot, maar van mensen van vlees en bloed. “Dit is het enige wat wij niet willen automatiseren. Mensen hebben bij financiële diensten behoefte aan menselijk contact. We zijn een online partij, maar bieden wel persoonlijke service. Dat kan prima samen gaan.”

Mobiele app

Verder maakt Semmie wel gebruik van alle technische mogelijkheden die er zijn. Klanten kunnen via hun mobiele app op elk gewenst moment hun beleggingsresultaten volgen, extra stortingen doen of geld opnemen. Ook hebben ze toegang tot allerlei beleggingsinformatie, zoals nieuwsberichten, filmpjes en uitleg over beleggen.

Het aantal klanten groeit nog steeds. Toen in maart de beurs omlaag denderde was Van Berkel even bang dat veel klanten, vaak wat minder ervaren beleggers, het bijltje erbij neer zouden gooien. “Maar er zijn maar heel weinig klanten uitgestapt. Veel mensen hebben de dip juist aangegrepen om te gaan beleggen of hun posities te vergroten. We zien vanaf april een sterke instroom van nieuwe klanten en bestaande klanten die bijstorten.

Zakelijke markt

Daar blijft het wat Van Berkel betreft niet bij, want de ambities zijn groot. “Wij willen komend jaar de zakelijke markt bedienen en bijvoorbeeld lijfrenterekeningen gaan aanbieden voor ZZP-ers, die willen beleggen voor hun pensioen.”

Ook komt er volgend jaar een aparte tak bij: impactbeleggen. “We maken een modelportefeuille met drie beleggingsprofielen.”

Verder ziet Semmie nog kansen door klantenportefeuilles van zijn concurrenten over te nemen. “Door striktere regelgeving, sterke concurrentie tussen vermogensbeheerders en de behoefte aan digitalisatie door klanten, wordt het voor traditionele vermogensbeheerders steeds lastiger om klanten met kleinere portefeuilles op een rendabele manier te bedienen”, zegt Van Berkel. “Wij kunnen dat wel.”

Om al die plannen te kunnen uitvoeren, heeft een collectief van investeerders onlangs 3,5 miljoen euro ter beschikking gesteld.

Hoewel Semmie inmiddels uitgroeit tot een volwassen speler, verwacht Van Berkel niet dat hij en zijn dertig medewerkers de garage op korte termijn zullen verlaten. “We zitten hier voorlopig nog goed.”





Semmie is aangewezen als een van de Beste Keuzes in de categorie Online vermogensbeheer.