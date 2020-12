BeursVandaag: Wat. Een. Plaatjes.

Vandaag moet er een brexitdeal uitrollen, volgens de pers. En de koersen? Die doen natuurlijk niks.

Ja, wat zo zijn ze dan ook wel weer. Bezit van de zaak, einde vermaak wellicht en misschien hebben we op de beurs de impact van brexit wel overschat...? Of de pers, die altijd precies schijnt te weten waarom de beurzen bewegen zoals ze bewegen. Niettemin is het prettig als dit slepende dossier eindelijk sluit.

WATCH: Britain and the EU appear to be on brink of a Brexit deal https://t.co/Isia1cXFG6 pic.twitter.com/sUEm7uXtu6 — Reuters Business (@ReutersBiz) December 24, 2020

Het is ook het enige nieuws vandaag, mijn Nederlandse beursnewsfeed is helemaal leeg en het zou niet voor het eerst zijn, als dat vandaag zo blijft. De handel op Euronext stopt trouwens al om 14:00 uur. Zeg nooit nooit, maar gezien de futures denk ik niet dat AEX jaartop 632,12 vandaag nog uitneemt.

Of we moeten vanaf thuis... Ik sta hier echt van te kijken. Dit spot met alle boekjes en beurswijsheden. Hier wordt nog lang over nagepraat, er verschijnen boeken en misschien wel een film. Dit is een legendarisch beursjaar. Ik ben zelfs mijn traditionele enige finale verslaapdag per jaar vergeten.

This chart highlights how crazy 2020 was: Retail investors have taken command of the stock mkts. Their stock outperformed the S&P 500 by >70ppts this year. Robinhood investors may hear “Irrational Exuberance” warnings but they will smile and buy shares anyway. pic.twitter.com/xr9Qtvg52p — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 23, 2020

Nu komt het, zeg maar intussen bij de profs:

Wow chart! The most ‘shorted’ stocks are, by far, the best performing stocks. ht @SoberLook pic.twitter.com/iDHJ27uFfD — jeroen blokland (@jsblokland) December 23, 2020

Duitsland is de hele dag dicht, vandaar dat de futures het ook niet meer allemaal doen. Niks bijzonders te zien aan, op en rond de borden.

Dit is mijn laatste morning call van dit jaar, eentje die nog wel eens een keertje voorbij komt waaien. Daar hoef ik niks meer over te zeggen. Dank voor al uw bezoek, uw reacties, fijne dagen. prettig uiteinde en houd de boel een beetje heel volgende week. Tot 2021.



De rentes zetten de rally van gisteren vooralsnog niet door.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met NIBC dat net meldt dat 96,2% van de aandelen is aagemeld voor het bod van Blackstone en dus is het in kannen en kruiken. Op 30 december krijgt u uw dividend nog.

07:27 CBS: groei derde kwartaal nog iets sterker

07:27 Nikkei sluit hoger, Alibaba onderuit in Hongkong

23 dec 'VS werken aan nieuwe sancties tegen Nord Stream 2'

23 dec Kleine uitslagen op Wall Street

23 dec Tussentijdse plussen op Amerikaanse beurzen

23 dec Topman Galapagos doneert aandelen aan Afrikaanse natuurparken

23 dec Unibail-Rodamco-Westfield wil twee nieuwe commissarissen benoemen

23 dec ICT Group koopt Barendrechts softwarebedrijf

23 dec Hoop op brexitdeal helpt Europese beurzen vooruit

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

14:00 Beurzen eerder gesloten i.v.m. Kerstavond

25 dec

09:00 Europese beurzen gesloten i.v.m. eerste Kerstdag

15:30 Wall Street gesloten i.v.m. eerste Kerstdag

En dan nog even dit

Kijk zelf bij het CBS, dat heeft heel veel cijfers:

Volgens de 2e berekening groeide het bruto binnenlands product (#bbp) in het 3e kwartaal van 2020 met 7,8% t.o.v. het 2e kwartaal van 2020. Het groeicijfer is een fractie opwaarts bijgesteld. Meer op:https://t.co/CWGvmlyg6T pic.twitter.com/Z4RXj8VMly — CBS (@statistiekcbs) December 24, 2020

We zijn er bijna:

On the cusp of Brexit trade deal, EU and UK hash out final details https://t.co/ypMQmbidsI pic.twitter.com/CtKrzwUxW0 — Reuters Business (@ReutersBiz) December 24, 2020

Poeh, dit krijgt staartjes.

U.S. cyber agency says SolarWinds hackers are 'impacting' state, local governments https://t.co/5TNt88haHx pic.twitter.com/P0uqoQF1PU — Reuters Business (@ReutersBiz) December 24, 2020

Ook dat nog. Is er weer een debt ceiling?

Factbox: What happens if the U.S. government runs out of money on Monday? https://t.co/o30BUo2Hcj pic.twitter.com/GS0bggYH3k — Reuters Business (@ReutersBiz) December 24, 2020

Ongelooflijk, Jack Ma valt heel erg hard van zijn voetstuk? -8%.

Alibaba's U.S.-traded shares fall amid reports of anti-monopoly probe by China https://t.co/zZgXYzE44y — CNBC (@CNBC) December 24, 2020

Nou, roept u maar:

U.S. SEC seeks public comment on brokers' custody of digital assets https://t.co/YxhBqxHaD1 pic.twitter.com/S0y5gLLtKH — Reuters Business (@ReutersBiz) December 24, 2020

En van New York naar Miami:

Silicon Valley tech companies, from Oracle to Hewlett Packard Enterprise, are moving their headquarters to Austin, TX. @ScottCohnTV reports. pic.twitter.com/KlSnVYyUJ5 — The News with Shepard Smith (@thenewsoncnbc) December 24, 2020

Ik zeg niks. Of toch? Dit is tcoh gewoon dotcombubbel 2.0...? Geen winst, geen omzet, maar wel een koers.

MAD WORLD! Fuel cell and solar stocks are soaring to some of their highest levels in year as the pandemic relief bill extends clean-energy tax credits. FuelCell Energy jumped as much as 25%. Bloom Energy rose 2.4%. JinkoSolar climbed as much as 8.7%. https://t.co/aVDMm7B50g pic.twitter.com/VXykqqzOlH — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 23, 2020

De eenvoudigste tweets doen het vaak het beste. Kleine overpeinzing van mij gisteren bij een stuk huishoudelijk apparaat.

Dit. Na 15 jr afwasmachine stuk. Voor 600 gekocht, morgen wordt nieuwe versie bezorgd: ook 600. Veel zuiniger en meer extra's. Met 2% inflatie pj (#ECB mandaat) had ie nu 800 moeten kosten, los v innovaties. Technologische vernieuwing werkt deflatoir. Succes met geld printen, ECB pic.twitter.com/wjR5oTFhfp — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 23, 2020

