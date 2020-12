AND zomaar tussen de schuifdeuren

ANP vindt het niet nodig te melden, daarom doe ik het maar. AND plaatst tegen €1,60 per aandeel voor €800.000 aan aandelen. Opmerkelijk? Dat is in feite de slotkoers van gisteren van €1,595. Meestal is er een korting. Vandaar nu +6,6%? Wellicht, maar de omzet is nu met ruim 7000 stukjes echter klein.



Niettemin kan het aandeel wel wat reuring gebruiken? U weet maar nooit, de Pharminggrafiek zag er jarenlang ook zo uit. Totdat CEO Sijmen de Vries een idee kreeg en dat vindt vandaag een vervolg aan de Nasdaq.