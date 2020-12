Dan toch Pharming vandaag

Voor hoeveel gaat Pharming nu vandaag naar de Nasdaq? Ik zie nog geen uitgiftekoers en ook geen koersenpagina bij de networks en in mijn eigen data. Ik kan wel een sigarendoossom maken, want het gaat om reversed split van 10:1. Met een slotkoers gisteren van €1,377 en de dollar op 1,22 levert dat $16,31 op.

Column door: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp is 24/7 van de vroege uurtjes voorbeurs tot de late uurtjes After Hours uw gastheer op IEX, als hij in geheel eigen stijl (bondig, maar toch uitbundig) de beursdag met u doorneemt. Van aandelen en indices, via commodities, langs de rentemarkten, naar haute finance tot politiek en centrale banken. Arend Jan is ...

Recente columns van Arend Jan Kamp