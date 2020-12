BeursVandaag: Bizarre nieuwtjes

Mijn vader viert vandaag zijn negentigste verjaardag en mijn moeder (89) heeft in 1945 nog de voedseldroppings van de Geallieerde bommenwerpers gezien.

Hoe vertel ik hen dit als ik ze zo feliciteer? Het is nu 2020 en we zijn weer terug bij af, een Duitse Blitz lijkt wel. Bizar dit.

Lufthansa vliegt vandaag met 80 ton aan vers voedsel naar de UK om de ergst nood te ledigen.

Je kunt zoveel opmerkingen over dit nieuws maken. — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 23, 2020

De futures zitten nu met de benen op tafel, het wil niet vlotten na ook een flauw rondje Wall Street. Gelet op de Nasdaq 100 futures ligt technologie iets beter en dit jaar zijn er dan meestal grote verschillen tussen die aandelen en de rest. De dollar ligt vlak, olie bakt er niks van en de rentes leveren een basispunt in.

Wellicht staan er dit jaar voor de AEX nog twee vragen open: eindigen we in de plus en nemen we jaartop 632,12 uit? Dat is nog best wel even spannend, want de prijsindex doet het nu met met +2,1% de herbeleggingsindex met +4,5%. Het zit dicht bijeen, kluitjeskoersen, want een rit van van 2,4% is voldoende voor die top.



Toch nog nieuws, het dichtzittende Basic-Fit krijgt lucht:



Ik dacht gisteren, excuses, maar vandaag gaat Pharming naar de Nasdaq. Succes daar en opgelet, want het aandeel beweegt wild de laatste tijd. verder gebeurt er marktbreed niet veel.



De rentes leveren toch weer een basispuntje in.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met SBM Offshore dat een FPSO langer aan Royal Dutch Shell verhuurt. Dat is meteen alles.

07:46 SBM verhuurt FPSO vijf jaar langer aan Shell

07:35 Nikkei schuift coronazorgen aan de kant

07:28 President Trump stuurt coronasteunpakket terug naar Congres

22 dec Nieuwe virusvariant drukt optimisme op Wall Street

22 dec Justitie VS klaagt supermarktconcern Walmart aan

22 dec Gemengd beeld op Wall Street

22 dec ArcelorMittal verzet conversiedatum voor 1 miljard aan obligaties

22 dec Europese beurzen tonen herstel na zware verliezen

ArcelorMittal: naar €23 van €22 - Jefferies

09:00 Spanje BBP Q3 (herziend) +16,7% QoQ

14:30 VS orders duurzame goederen nov +0,7% MoM

14:30 VS persoonlijke uitgaven nov +0,3% MoM

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan dec 79,0

16:00 VS verkopen nieuwe woningen dec 988K

16:30 VS olievoorraden

Onverwacht, de aftredende president wil $2000 en niet $600 per persoon. Het gaat om een amendement, geen veto ofzo:

President Donald Trump threatened not to sign a $892-billion coronavirus relief bill that includes desperately needed money for individual Americans, saying it should be amended to increase the amount in the stimulus checks https://t.co/GVbZIo542Y pic.twitter.com/TnJKPFRVG0 — Reuters (@Reuters) December 23, 2020

Dat is dan iets, maar maar wat een trieste beelden:

France will reopen its borders to passengers from England, ending a blockade that was intended to stop the spread of a new coronavirus variant and has held up thousands of trucks before Christmas https://t.co/pKNEuDBDpR pic.twitter.com/LpLnjseKcE — Reuters (@Reuters) December 23, 2020

Da's een mooie klant:

Unilever expands deal with Burger King to launch meat-free Whopper in Latin America, China https://t.co/LDxopSvdgT pic.twitter.com/r0xec2kUhL — Reuters (@Reuters) December 23, 2020

Iedereen praat over die auto, maar is de mogelijke nieuwe batterij niet veel fantasievoller?

According to a Reuters report, Apple is moving ahead with its self-driving car technology and targeting 2024 as the year it produces a passenger vehicle. 5 experts weigh in on what this news means for the stock. https://t.co/9EYUfym8kK pic.twitter.com/f3IbHDmzvX — CNBC (@CNBC) December 23, 2020

Denk twee keer na voor u short gaat, want dat is weer de beroerdste trade van het jaar, geloof ik:

Apple’s reported foray into making its own self-driving, electric cars creates “a new Tesla bear case,” according to Morgan Stanley https://t.co/qFS55Jd9X2 — Bloomberg Markets (@markets) December 22, 2020

FANGMANT, moet Tesla hier ook niet bij? As we speak is het aandeel $606,9 miljard waard.

#FANGMAN on course to fresh highs. Combined Mkt cap of Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon & Nvidia regained $8tn mark. pic.twitter.com/h4GGxqMUDa — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 22, 2020

Ook een verhaal:

Chinese billionaire Jack Ma dropped from public view after Ant’s IPO collapsed. But his spectacular fall from grace has been years in the making https://t.co/cu0n5KeesM via @BW — Bloomberg Markets (@markets) December 23, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.