Slotcall: Hersteldag

De financiële markten lijken de schrik over het muterende coronavirus alweer te boven. De AEX laat een mooie herstelbeweging zien van ruim 1,3% tot 617 punten en poetst daarmee de eerder opgelopen schade grotendeels weg.

Opvallend genoeg zijn het weer de aandelen die vooraan het alfabet staan die tot de stijgers behoren. Air France-KLM (+4,9%), Alfen (+5,6%), AMG (+2,9%) en Accsys (+4,3%) zijn hiervan mooie voorbeelden.

Wat natuurlijk meespeelt is dat er op het Damrak nogal wat fondsen met een A beginnen. Op een positieve beursdag is de kans dan wat groter dat zij ook omhoog gaan. Zonder gekheid: het bedrijfsnieuws is beperkt en de boeken worden gesloten.

De handelsvolumes liggen daarom laag. Vanaf donderdag zijn het vooral de particuliere beleggers die de koersen bepalen. Meestal levert het oersaaie beursdagen op, maar 2018 heeft bewezen dat ook zomaar de vlam in de pan kan slaan.

Pharming

De bleeder van de dag is Pharming (-5,7%). Vanaf 15.00 begon het aandeel ineens te kelderen. Vandaag is de eerste handelsdag in de VS. Het lijkt erop dat de handelaren vanaf 18.00 uur helemaal los kunnen gaan, want dan moet er een openingskoers zijn.

Let op dat u zich niet vergist, want een aandeel op de Nasdaq vertegenwoordigt tien aandelen op het Damrak. Kortom, de koers komt in de VS 10 keer zo hoog te liggen als hier in Nederland.

Al met al is het lastig aan te geven waarom de koers van het biotechbedrijf zakt. Misschien is het een typisch gevalletje Buy The Rumours And Sell The Facts. Het handelsvolume van 38 miljoen is overigens bijzonder hoog.

Rentes

De rentes blijven redelijk dicht bij huis. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt een basispuntje naar -0,51%.