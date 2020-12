Tracker Tips: Mijn ETF-portefeuille voor 2021

Een goed beleggingsadvies begint met: spreid uw beleggingen over aandelen, obligaties en alternatieve waarden. Afhankelijk van uw risicoprofiel en beleggingshorizon kan de procentuele verdeling verschillen en desgewenst bijgestuurd worden, naarmate de einddatum van uw beleggingsdoel dichterbij komt.

Als ik de verwachtingen van diverse beleggingsexperts lees, lijken alle seinen op groen te staan voor het komende jaar. Bijna iedere analist is risk-on, wat zoiets betekent als dat men bereid is meer risicovolle beleggingen te kopen. Centrale banken en overheden blijven de wereldeconomie steunen en de rente blijft voorlopig nog heel laag. Verder is de verwachting dat de wereldeconomie de komende kwartalen verder kan herstellen door de beschikbaarheid van meerdere vaccins in de loop van 2021.

Beleggen lijkt een plausibel alternatief voor sparen om rendement te behalen, maar is nooit zonder risico. Er loeren altijd onverwachte gebeurtenissen zoals de coronapandemie, waar we nu nog middenin zitten.

Mijn 2020-ETF

Top op heden heeft de ETF die ik voor dit jaar tipte, de Xtracker MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF met ticker XDWY, een negatief resultaat behaald van zo’n 10 procent. Het dieptepunt medio maart lag zelfs zo’n 30 procent lager.

Het virus heeft een aanzienlijke impact gehad op dividendaandelen. Zo heeft de ECB de banken gevraagd om vooralsnog geen dividend uit te keren. Ook de meeste autofabrikanten en de vrijetijdssector zijn door de coronacrisis enorm geraakt. Winsten zijn er nauwelijks, laat staan dat er dividend aan aandeelhouders uitgekeerd kon worden.

Tracker Tip

De enige manier om u te behoeden voor zogeheten zwarte zwanen is om een assetmix samen te stellen, met een statistische correlatie naar keuze tussen de variabelen in een beleggingsportefeuille. Dit zorgt voor demping bij een financiële stress-situatie.

Dat is een mooi bruggetje naar mijn tracker tip voor 2021, die een mix is van diverse ETF’s, afgebeeld in onderstaande tabel.

ticker naam isin koers pct 1 600X NA SPDR 600X ESG SCREENED ACC IE00BK5H8015 20,43 10% 2 D6RQ GY DEKA MSCI USA CC ESG ETF DE000ETFL573 27,4 10% 3 XZEM GY X ESG MSCI EMERGING MARKETS IE00BG370F43 47,455 10% 4 H4ZX GY HSBC HANG SENG TECH UCITS ET IE00BMWXKN31 9,235 10% 5 ECLM GY ICLIMA GLOBAL DECARBONISATIO IE00BNC1F287 6,956 10% 6 HYLE GY ISHARES GLOBAL HY CORP-DISTR IE00BJSFR200 4,9376 10% 7 MTI FP LYXOR EU GOV INFLATION LNK B LU1650491282 162,28 10% 8 SYBM GY SPDR BBG BARC EM LOCAL BND IE00B4613386 59,512 10% 9 TRET NA VANECK GLB REAL ESTATE ETF NL0009690239 33,048 10% 10 SGLD NA NVESCO PHYSICAL GOLD ETC IE00B579F325 148,62 10%

De eerste drie namen zijn aandelentrackers met een focus op ESG in de zones Europa, VS en opkomende markten.

Nummer vier en vijf zijn zogeheten satellieten in de portefeuille met specifieke thema’s en gerelateerd risico. H4ZX is een technologietracker met blootstelling naar de regio Groot-China, waar ik een separate column aan gewijd heb, eerder deze maand. ECLM is een nieuwe wereldwijde duurzame ETF en uniek omdat de focus verschuift van emissiereducerende maatregelen van bedrijven naar organisaties die oplossingen voor het vermijden van CO2-uitstoot rechtstreeks mogelijk maken.

De drie volgende namen zijn bondtrackers in respectievelijk high yield en inflatie-gelinkte staatsobligaties mondiaal, en obligaties van opkomende markten in lokale valuta.

De twee laatste namen vallen onder de noemer alternatieve beleggingen en omvatten universeel beursgenoteerd vastgoed en een fysieke goudtracker.

Bovengenoemde mix bestaat in dit voorbeeld uit 50% aandelentrackers, 30% obligatie-ETF’s, 10% onroerend goed en 10% goud. Deze procentuele verdeling zou bij een offensieve belegger passen. De rangschikking of keuze verschuift uiteraard bij minder risicotolerantie.

Correlatie

Een correlatiematrix in een aantal van bovenstaande ETF’s ziet er op basis van een jaar als volgt uit.

Het is duidelijk te zien dat bijvoorbeeld inflatieobligaties (MTI) relatief laag correleren met duurzame Europese aandelen (600X). Ook fysiek goud (SGLD) heeft een lage correlatie met de andere waarden in de portefeuille.