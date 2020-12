De vooruitzichten voor energie in 2021

quote: Appeltje voor de dorst schreef op 24 december 2020 11:06:

Met alleen elektriciteitsproductie uit zon en wind zijn de doelstellingen hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar. Waarom zie ik nergens aandacht terug voor kernenergie? Kijk maar eens wat de koersen van aandelen van uraniummijnen de laatste maanden doen!

Kernenergie heeft een kostenprobleem: de hoge kosten van nieuwe kerncentrales (met name in NW Europa en de VS). Daardoor lijnt men nu in Nederland, in aanvulling op elektriciteit uit zon en wind, een aantal andere dingen op: waterstof (blauw of groen), biofuels, geothermie, aardgas met CCS, etc.Voor kernenergie zie mijn recente artikel in Energeia (FD): energeia.nl/trilemma/40090753/kernene... of als u niet achter de betaalmuur zit: jillesonenergy.wordpress.com/trilemma...