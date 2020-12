Fantasie lijkt terug in Apple

Dat CEO Tim Cook van Apple niet het genie van Steve Jobs heeft, erkent hij zelf als eerste. Hij is wel heel goed in geld verdienen en, volgens mij nam Jobs hem destijds vooral daarom aan, hij kan als geen ander supply chains in elkaar steken. Mede daarom zijn bedrijf en aandeel in ware goudmijnen veranderd.

Dat talent kan hem goed van pas komen, als deze spectaculaire primeur van Reuters klopt. Het persbureau zegt twee insiders te hebben gesproken, die uit de school klappen. U mag zelf speculeren of dat al dan niet met opzet was. Het bedrijf is namelijk waterdicht en zelfs de iPhone is nooit uitgelekt.

Exclusive: Apple targets car production by 2024 and eyes 'next level' battery technology https://t.co/sJv1AU3bb8 pic.twitter.com/aEWgG5kwLH — Reuters (@Reuters) December 21, 2020

Het kostte Elon Musk zeventien jaar om een elektrische auto te bouwen en die winstgevend te maken, merkt Reuters op om de uitdaging voor Apple te duiden. En over die winst wordt ook nog verschillend gedacht... Daarom denk ik aan lekken, Apple is er zelf misschien nog niet uit en polst wellicht zo de markt.

Net als andere tech-giganten moet Apple beslissen of het louter en alleen een systeem voor autonoom rijden opzet, of dat het dat combineert met een eigen auto. Al dan niet zelf of in opdracht gebouwd. Dat zou op zich wel des Apples zijn, want dat heeft nog nooit zeg maar generieke software gemaakt voor derden.

Denk aan die berg cash: het bedrijf heeft zeker de middelen om zoiets uit te voeren, als het wil. Het is wel een groot risico - als een iCar flopt, levert dat per definitie een miljardenverlies op. Geld waarmee ook aandelen kunnen worden ingekocht of dividend kan worden betaald, om het naar de beurs te vertalen.

Zelf vind ik die revolutionaire batterij die Apple zegt te ontwikkelen interessanter. Dit is de bottleneck bij nieuwe en duurzame energie: opslag van elektriciteit is een nog te kraken noot. Doe je best Apple, om dit probleem voor de mensheid te tackelen. De concurrentie zet nu zeker ook een tandje bij.

As for the car’s battery, Apple plans to use a unique “monocell” design that bulks up the individual cells in the battery and frees up space inside the battery pack by eliminating pouches and modules that hold battery materials, one of the people said.

Apple’s design means that more active material can be packed inside the battery, giving the car a potentially longer range. Apple is also examining a chemistry for the battery called LFP, or lithium iron phosphate, the person said, which is inherently less likely to overheat and is thus safer than other types of lithium-ion batteries.

”It’s next level,” the person said of Apple’s battery technology. “Like the first time you saw the iPhone.”

Kortom, het is afwachten waar Apple al dan niet over zoveel jaar mee komt, maar er zit in ieder geval weer fantasie in het aandeel. En dat was de laatste jaren wel een beetje beperkt tot de nog altijd jaloersmakende cash flow. Ofwel: het uitmelken van bestaande producten. Daar is Cook ook een meester in.

Intussen is afwachten helemaal niet vervelend, want Apple verwent u enorm als aandeelhouder. Okee, het aandeel doet maar 0,6% dividend, maar met zo'n dividendgroei hebt u binnen een paar jaar voor uw aankoopbedrag een hoogrenderend groeiaandeel. Bij ons is ASML vergelijkbaar.

Oh ja, het nieuws was van gisteravond even nabeurs New York en de koers doet nu pre-market +2,7%.