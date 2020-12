‘Vertrouwen in de crowdfundingmarkt is weer volledig terug’

De coronacrisis zorgde ervoor dat de investeringsbereidheid onder crowdfunders een enorme duikeling maakte, maar volgens Collin Crowdfund is de situatie in de afgelopen maanden aanzienlijk verbeterd. Toch verwacht algemeen directeur Jeroen ter Huurne dat veel platforms het niet gaan redden, al komt dat niet alleen door de crisis.

Vol trots kondigde Collin Crowdfund - die zich mag scharen in het selecte rijtje Beste Keuzes van de Gouden Stier 2020 - in december aan als eerste platform in Nederland de grens van 250 miljoen euro aan geïnvesteerd vermogen te hebben doorbroken. “Dit is een resultaat waar wij jarenlang iedere dag met ons hele team hard aan gewerkt hebben”, aldus topman Jeroen ter Huurne. Het platform verwerkte afgelopen jaar gemiddeld honderd nieuwe inschrijvingen van investeerders per week en zag ook het totaal aantal leningen verder stijgen.

Het lijkt bijna alsof er geen crisis is geweest. Toch zegt Ter Huurne dat Collin wel degelijk is geraakt door de pandemie. De topman merkte in het tweede kwartaal een forse dip in de investeringsbereidheid onder crowdfunders en MKB-ondernemers. “Er was weinig animo onder de investeerders en we moesten hard werken om projecten vol te krijgen”, aldus Ter Huurne.

Tot overmaat van ramp trok ook een grote institutionele belegger zich terug. “In heel Europa draaide deze institutionele partij de kraan dicht, ook bij ons.”

Uitstel aflossing

Diverse ondernemers hadden het moeilijk. Collin bood hen uitstel op de aflossing van hun leningen, na hiervoor goedkeuring te hebben ontvangen van crowdfunders. “Aardig wat ondernemers hebben van deze uitstelregeling gebruik gemaakt, sommigen zelfs twee keer”, zo stelt Ter Huurne. In totaal vroegen ongeveer 350 ondernemers uitstel aan, maar dat aantal nam gedurende het jaar steeds verder af. Collin heeft 900 lopende projecten.



Volgens Ter Huurne blijft de impact van de crisis vooralsnog beperkt voor crowdfunders. De rente blijft namelijk doorlopen, waardoor in principe alleen de looptijd van het project wordt verlengd. Van defaults is nog geen sprake onder de leningen die dit jaar werden uitgegeven. Het effect van de crisis op het rendement is “zeer beperkt” geweest. “Het totaalrendement liep slechts met enkele tienden van een procent terug.”



En met een gemiddeld netto rendement van 4% dit jaar hadden crowdfunders niet te klagen. Volgens Ter Huurne blijft het rendement hoog, omdat Collin steeds meer zekerheden realiseert bij het financieren van projecten. “In het verleden vonden er vooral afboekingen plaats bij projecten waar er beperkte zekerheden waren overeengekomen. Dergelijke situaties willen we vanzelfsprekend beperken.”

Visie belangrijk

Bovendien werden ondernemers afgelopen jaar kritisch bevraagd over de manier waarop de coronacrisis de onderneming treft. “Ondernemers beoordelen op visie is enorm belangrijk. Veel horecabedrijven zijn flink getroffen door de pandemie, maar er zijn ondernemers die daar enorm goed op in hebben gespeeld, bijvoorbeeld door maaltijden aan huis te leveren. Zij hebben een prima jaar gehad, ondanks de crisis. Dit laat zien dat creativiteit en innovatie belangrijk zijn”, aldus Ter Huurne, die niet ontkent dat het lastig is om ondernemers hier vooraf op te toetsen. “Een goed gesprek over hoe iemand de toekomst voor zich ziet is belangrijk.”



Gedurende het jaar zag Ter Huurne dat de investeringsbereidheid onder crowdfunders weer aantrok. In het derde kwartaal keerden investeerders weer massaal terug naar het platform en de CEO spreekt zelfs van een “uitstekend” vierde kwartaal, waardoor de jaarbegroting alsnog werd behaald.



Maar niet bij alle platforms gaat het zo voorspoedig, zo ziet de topman. “Diverse platforms hebben moeite om projecten volgeschreven te krijgen.”



Ter Huurne verwacht dat veel platforms volgend jaar stoppen, waaronder platforms die geen lopende projecten meer hebben of die in moeilijkheden zijn gekomen. “Ik denk dat er nog een handjevol platforms overblijft.” Dit zullen volgens hem een combinatie zijn van nicheplatforms en de grotere namen.

Nieuwe regelgeving

Problemen bij platforms zijn volgens de topman niet per se Covid-19 gerelateerd, maar hebben onder andere te maken met nieuwe regelgeving vanuit de Europese Unie.



Zo wordt het maximale bedrag dat ondernemers mogen ophalen verhoogd van 2,5 miljoen naar 5 miljoen euro en moeten platforms die nu nog met een ontheffing werken een vergunning gaan aanvragen. Dit betreft circa 42 platforms in Nederland, waaronder Geldvoorelkaar.nl, October Nederland en ook Collin.

“De regelgeving creëert nieuwe kansen voor ons, want we kunnen grotere leningen wegzetten, maar zorgt wel voor meer administratie en hogere kosten. Een platform moet dan een bepaald volume draaien om het hoofd boven water te houden”, aldus Ter Huurne. De topman verwacht door de nieuwe regelgeving beter de wat grotere bedrijven binnen het mkb te kunnen bedienen.

Flinke groei voorzien

Wat brengt de toekomst voor Collin? Ter Huurne zegt volgend jaar op autonome basis met 40% te willen groeien, geholpen door onder meer omvangrijkere leningen. “We willen 70 miljoen euro funden”, aldus de topman. Afgelopen jaar kwam Collin vanwege de coronacrisis uit op 50 miljoen euro, gelijk aan het bedrag in 2019.



Met de institutionele investeerder die zich eerder dit jaar terugtrok, is Collin ook weer in gesprek. “Het lijkt erop dat deze partij zich weer bij ons zal voegen.” Ter Huurne zegt ook besprekingen te voeren met een tweede institutionele belegger. “Het vertrouwen is weer volledig terug.”

Collin Crowdfund is aangewezen als een van de Beste Keuzes in de categorie Crowdfundingplatforms.