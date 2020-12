BeursVandaag: Ellende en fantasie tegelijk

De Britten met die linksrijdende Covid-19 variant krijgen zogezegd de schuld.

Weliswaar herstelde gisteren Wall Street onder aanvoering van de Dow Jones - zwaargewicht Goldman Sachs trok de kar met +6,1% (?!) - maar de koersen pakken nu niet door. De Europese futures openen nu met een miserabel plusje en de Amerikaanse dalen. De rentes neigen lager en de dollar stijgt.

Verder daalt alles, olie voorop, maar ook goud, zilver en bitcoin. Het enige dat echt hard stijgt, is de volatiliteit. Ofwel, de markt kent weer risico, of is zich daar weer van bewust, na ogenschijnlijk een paar zorgeloze weken. Behalve weer heel veel slecht coronanieuws en -cijfers is er ook nog goed nieuws.

Het Amerikaanse Congres heeft dan eindelijk dat $900 hulpprogramma goedgekeurd, maar de koersen reageerden er niet meer op. Hoe verder het nieuws te interpreteren? Vergeet economisch en maatschappelijk de winter maar, het moet volgend jaar van het vaccin komen? De bestrijding lukt niet, tenslotte.

Gelukkig is er ook nog fantasie in de markt. Gaat Apple dan toch met een next great big thing komen en misschien wel twee? Eerlijk gezegd vind ik die batterij nog het interessantst:

Exclusive: Apple targets car production by 2024 and eyes 'next level' battery technology https://t.co/sJv1AU3bb8 pic.twitter.com/aEWgG5kwLH — Reuters (@Reuters) December 21, 2020

Over naar de waan van de dag: ik spot slechts één nieuwtje voorbeurs, ofwel één laadstation.

Er os welgeteld ook één advies - in dollars inderdaad - en dat is het wel:

ArcelorMittal: naar $28 van $23 - Keybanc

Toch nog een headline dan, volgende maand is de boel in kannen en kruiken:

22 Dec - 08:00:00 [RTRS] - REG-VAN LANSCHOT KEMPEN RECEIVES REGULATORY APPROVAL FOR ACQUISITION OF HOF HOORNEMAN BANKIERS

Marktbreed heb ik u al bijgepraat, het ziet er armzalig uit. Het is denk ik alleen niet raar dat de markt een pas op de plaats maakt na die opgang. Inderdaad lijkt die Britse Covid-19 variant de trigger hiervan. Had ook iets anders kunnen zijn.

De rentes neigen lager. Gisteren herstelden deze als eerste met de dollar, houd het in de gaten als u op dagbasis richting zoekt.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met PostNL dat zich een breuk sjouwt:

08:03 Commercieel directeur weg bij laadpalenmaker Alfen

07:49 Fastned opent eerste laadstation in Zwitserland

07:14 Nikkei lager door zorgen over virusmutatie

21 dec 'Apple wil in 2024 elektrische auto gaan bouwen'

21 dec Voorzichtigheid op Wall Street door zorgen rond corona

21 dec Wall Street terughoudend door coronazorgen

21 dec Rode cijfers op Europese beurzen door viruszorgen

21 dec PostNL: pakketvolume nu op 1,7 miljoen per dag

21 dec Consumentenvertrouwen eurozone trekt aan in december

21 dec Stevige koersdalingen op beurzen Europa

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met herziene BBP-cijfers, doorgaans zijn die in de prik (of de markt reageert er niet meer op). Oh, ik en mijn grote mond. Het Britse BBP Q3 YoY komt door op -8,6% waar -9,6% werd verwacht, ofwel een flinke meevaller.

08:00 VK BBP Q3 +15,5% QoQ

08:00 Duitsland GFK consumentenvertrouwen jan -10,0

12:00 Acomo Bava

14:30 VS BBP Q3 (herziend) +33,1% QoQ

16:00 VS verkopen bestaande woningen nov 6,6M

En dan nog even dit

Aldus de networks:

European stocks seen slightly higher as new coronavirus strain weighs https://t.co/zXcj703wrl — CNBC (@CNBC) December 22, 2020

Geruststelling?

"Even if we don’t have yet full confirmation, it is very likely that the vaccine will retain protection against this new variant" https://t.co/SOfhoy9cqQ — Bloomberg (@business) December 21, 2020

Nota bene, na maanden eindelijk:

Majority of U.S. House votes to pass COVID aid, government funding bill https://t.co/cF19Sec0OY pic.twitter.com/RX4qVLhLQu — Reuters (@Reuters) December 22, 2020

Meer dan honderd:

U.S. published a list of Chinese and Russian firms with alleged military ties, restricting them from buying a wide range of goods and technology https://t.co/rLFiBjUUpV pic.twitter.com/WVvoZY1fV3 — Reuters (@Reuters) December 22, 2020

Ondernemers die risico durven te nemen, ze bestaan nog:

ArcelorMittal, Nippon Steel to build new electric arc furnace in U.S. https://t.co/ovE6b0XNrE pic.twitter.com/ziKXSgBqkp — Reuters (@Reuters) December 22, 2020

Wie prijsactie met beleggen verwart en zich verliest in zinloos koersen voorspellen...

Bitcoin's gains don't seem 'so wild' compared to stocks like Tesla, crypto strategist says https://t.co/WJIymRFtnf — CNBC (@CNBC) December 22, 2020

Wat een waanzinnig jaar is dit:

IPO frenzy drives record $435bn in US stock sales: Volume is far above previous high of $279bn set in 2014. About a quarter of year’s bonanza came from traditional IPOs. More than 240 SPACs went public this year., raising $81bn for potential acquisitions https://t.co/5M4yE9PyAO pic.twitter.com/BawyJTRqwG — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 21, 2020

Hier hebben we er alweer een:

Electric-vehicle company XL Fleet is merging with Pivotal, a SPAC, and the completion of the deal is sending shares higher. Media comments may also have a hand. https://t.co/Fp9aUodfXm — Barron's (@barronsonline) December 21, 2020

Is het een probleem dan en welke dan? We roepen het iedere dag allemaal, maar zeg het maar eens precies op.

Haha:

I love how every year-to-date chart this year is just like pic.twitter.com/RoJkzOhace — Katherine Greifeld ?? (@kgreifeld) December 21, 2020

