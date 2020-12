TA: Coronadip

Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk

zijn het eens geworden over hervatting

van het vrachtverkeer tussen beide

landen.Details worden later bekend,

meldt de BBC,die zich baseert op de

Franse minister van Europese Zaken.



De Franse president Macron en de Britse

premier Johnson zouden over een pakket

maatregelen overeenstemming bereikt

hebben.Zowel in Groot-Brittannië als

Frankrijk staan honderden vrachtwagens

stil,in de buurt van de Kanaaltunnel.



De Grens gaat alweer open .

Kan de Beurs weer Vet in het Groen vandaag !