TA: Coronadip

Het is ironisch. Juist op de dag dat het Pfizervaccin in Europa wordt goedgekeurd, gaan aandelenbeurzen onderuit. Beleggers schrikken zich een hoedje van de nieuwe besmettelijkere variant van het coronavirus. Daarnaast zijn beurzen bezorgd doordat de brexitonderhandelingen vastzitten.

Maandag heeft het EMA, het Europees Geneesmiddelenbureau, het coronavaccin van Pfizer en BioNTech voorwaardelijk toegelaten. Maandagavond heeft ook de Europese Commissie het vaccin formeel goedgekeurd. Het is het eerste coronavaccin dat in de Europese Unie gebruikt mag worden.

Nu deze belangrijke stap achter de rug is, zou je verwachten dat Pfizer - hoofdleverancier van het vaccin - flinke stappen vooruit doet. Maar niets is minder waar. Technisch is het aandeel Pfizer een achterblijver, dus een underperformer. Ik heb er al eerder op gewezen dat Pfizer nog lang niet geschikt is voor defensieve langetermijnbeleggers.

Vooralsnog denk ik dat de technische schade door de nieuwe variant van het coronavirus op de Nederlandse beurs beperkt zal zijn. Nadat dit rondje winstnemingen door de markten geabsorbeerd is, kan de opmars worden voortgezet. Voor Pfizer ben ik minder enthousiast. De farmaceut moet nog veel hordes overwinnen, voordat die als belegging geschikt is.

AEX-index krult neerwaarts

De AEX-index is door de weerstand 632,12 punten (gevormd op 17 februari) teruggeworpen. De AEX is verzwakt, nu zowel de stijgende trend als de laatste bodem rond 611,46 punten (van 11 december) zijn gesneuveld. Dit signaleert verkopers in de markt.

Nu het stijgende trendkanaal is gebroken, heeft de AEX-index het ultieme vangnet rond 587,03 punten (bodem van 23 juli). Een eventuele test van de steun 587,03 punten zou een pullback aangeven. De opmars wordt echter pas vervolgd indien de AEX-index boven de weerstand 632,12 punten weet te breken. Dan mag men verdere koersstijging verwachten.

Pfizer blijft achter

Pfizer heeft de dalende trend verlaten, maar daarmee is alles gezegd. Technisch is het aandeel Pfizer een achterblijver, een underperformer dus. Pas boven de weerstand rond $41,99 (gevormd op 13 november) breekt de lucht open.

De zwakke B.O.B.-indicator (glooiende blauwe lijn) suggereert dat Pfizer slechter presteert dan de rest van markt. In de berekening van de B.O.B.-indicator is Pfizer vergeleken met de koersontwikkeling van de S&P500-index. Vooralsnog is het aabdeel ongeschikt voor de defensieve langetermijn-beleggingsportefeuille.