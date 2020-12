Slotcall: Sell-off!

Wie rekende op een rustig jaareinde komt bedrogen uit. Afgelopen weekend bleek dat er in het Verenigd Koninkrijk een mutant van het coronavirus is opgedoken. Deze variant zou veel besmettelijker zijn dan het oorspronkelijke coronavirus.

Een geluk bij een ongeluk is dat het erop lijkt dat het vaccin ook op de mutant een beschermende werking heeft. Toch zit de schrik er aardig in op het Damrak. De AEX sluit uiteindelijk 2,5% lager. Een lichtpuntje is dat het niet op het laagste niveau van de dag is.

Aandelen gaan in een brede lijn omlaag. Zelfs stay-at-home stocks zoals Ahold (-1,7%) en Wolters Kluwer (-1,0%) gaan onderuit. Toch zijn het vooral de financials die de grootste klappen te verwerken krijgen. Ook winkelvastgoed staat in de uitverkoop.

Het is typisch zo'n dag dat het goede nieuws aan de kant wordt geschoven. Het vaccin van Pfizer en BioNtech is bijvoorbeeld goedgekeurd en er is een deal over het coronasteunpakket in de VS. Het mag alleen niet baten.

Royal Dutch Shell

De bleeder van de dag is Royal Dutch Shell (-5,9%). Het energieconcern kwam met een tussentijdse update en meldde daarin dat het opnieuw zal afboeken, en wel tussen de $3,5 en $4,5 miljard. Dit bovenop de eerdere monsterafboeking van afgelopen zomer van circa $17 miljard.

Het is nu vooral wachten op 11 februari wanneer het concern zijn nieuwe strategie uit de doeken zal doen. De IEX-Beleggersdesk gaat voor volgend jaar uit van een winst per aandeel van €1,16. Dit impliceert een K/W van 12,4. Of het aandeel daarmee koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Plug Power

Het aandeel Plug Power is dit jaar zo'n tien keer over de kop gegaan en daarom vindt de IEX-Beleggersdesk het een mooi moment om winst te nemen. Het bedrijf is weliswaar goed gepositioneerd om te profiteren van de opkomst van waterstof, maar de huidige torenhoge waardering is niet meer te rechtvaardigen.

Momenteel is Plug Power $14 miljard waard op de beurs. Ter vergelijking: adviesbureau McKinsey verwacht dat de gehele waterstofmarkt in 2050 uitkomt op $2.500 miljard. Dat duurt dus nog dertig jaar en Plugpower zal niet de enige zijn op deze markt.

De volledige analyse inclusief advies leest u in het onderstaande artikel.

Plug Power: Tijd om winst te nemen #PlugPower https://t.co/CnKv6ooqUs — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 21, 2020

Rentes

De rentes blijven redelijk dicht bij huis. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt een basispuntje naar -0,50%.