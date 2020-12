VIX is weer drie keer niks

De hardste stijger vandaag op het Damrak is de volatiliteit, ofwel de AEX VIX-index. Ik neem de grafiek met de hoogste en laagste intradagstanden van het afgelopen jaar. Zo erg als in het in maart toe ging is het (nog) lang niet. Niettemin is dit de slechtste beursdag sinds de vaccinrally begin november begon.

Voeg dit bij het hard oplopende Flow Traders, de dalende rentes, kelderend olie, stijgende dollar, goud, zilver en bitcoin en de conclusie is dat er vandaag angst in de markt zit.