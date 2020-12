Pharming, Galapagos en momentum

Bericht delen via:

Pharming debuteert morgen aan de Nasdaq en heeft het momentum helemaal mee. De hoogste koersen van de afgelopen komen nu ook snel in zicht. De hoogste is, als ik goed kijk, die €1,64 van exact een jaar geleden.



Wie het momentum juist tegen heeft...

Er is nog een Nederlandse biotech die alweer een paar jaar aan de Nasdaq staat genoteerd en het zelfs tot de Nasdaq Biotech Index heeft geschopt. Daar beleeft Galapagos nu niet zo veel plezier aan. Dit is de langste logaritmische grafiek. Het is voor de vierde keer dat Galapagos een motie van wantrouwen krijgt.

De lange opgaande trend is nog wel intact, hoor ik achter mij fluisteren, maar het is aan u of u zou naar fonds en koers moet kijken.