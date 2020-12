BeursVandaag: Guur

Laatste nieuws, net door. Royal Dutch Shell meldt dat de outlook er niet beter op wordt.

#Shell komt net met Q4-update en schrijft oa weer $4,5 mld af #AEX pic.twitter.com/8YreD7EnaC — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 21, 2020

Samengevat:

Formeel begint de winter vandaag een voorbeurs ziet het er nu wat guur uit.

Het was een en al corona dit weekend met het VK met die nieuwe variant in de hoofdrol. Het lijkt er op alsof de koersen niet zo zin hebben in wat wel eens een lange winter kan worden op deze manier? Risk-off en dat betekent anno 2020 dat technologie beter ligt dan de rest, de rentes dalen en de dollar aan trekt.

Gek genoeg (?) stijgen ook goud en zilver tegen die dollar in (angst in de markt zeker) en bitcoin heeft een eigen willetje: omhoog dus. Olie krijgt een tik. Er is weinig specifiek bedrijfs- en beursnieuw verder vanochtend - de agenda is ook leeg deze korte beursweek - en JDE Peet's debuteert in de AMX voor BAM.

Wat is er dan wel? Unibail desinvesteert kantoorruimte in het prestigieuze La Défense in Parijs.



Heijmans doet dan weer een paar Haagse deurtjes en - alweer - Royal Dutch Shell doet het in Australië:



Marktbreed is het niet best, de Europese futures zijn nog niet echt in kerststemming. De schade in de VS valt mee. Bitcoin zet records neer, zilver gaat hard en olie krijgt een beuk. Niet in beeld, maar het pond daalt.



De rentes laten zich raden, omlaag maar weer. Die van ons stijgt een basispunt? Verrast mij ook, maar misschien is er een veiling vandaag, of ik heb een datafoutje.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Nike was vrijdag het allerlaatste Dow Jones fonds met Q3-cijfers en deed +5,6% dankzij vooral online verkopen.

07:53 Twee commissarissen vertrekken bij SBM Offshore

07:53 Mariano de Beer vertrekt bij telecombedrijf VEON

07:53 Shell verkoopt belang in natuurlijkgasproject Australië

07:53 Heijmans verkoopt 98 appartementen Energiekwartier Den Haag

07:45 URW verkoopt Parijse kantoorgebouwen voor 213 miljoen

07:13 Viruszorgen drukken op Japanse beurs

20 dec Nieuwe corona-ontwikkelingen drukken stempel op beursweek

20 dec Kenya Airways en Air France-KLM stoppen in 2021 met samenwerking

20 dec Grootste chipmaker China waarschuwt voor impact Amerikaanse ban

19 dec Geen loonsverhoging, wel eenmalige bonussen personeel Tata Steel

19 dec Frankrijk sluit brexit-onderhandelingen na zondag niet uit

19 dec 'Alle seinen op groen voor goed beursjaar 2021'

19 dec Terugblik op bewogen beursjaar gedomineerd door corona

18 dec Sportmerk Nike doet goede zaken met online verkoop

18 dec Wall Street met verliezen het weekend in

00:00 Beoordeling EMA coronavaccin Pfizer

09:00 Handel geconsolideerde aandelen Fugro van start

15:30 Tesla in de S&P500

Europe moves to isolate UK as mutant virus ruins christmas. France, Germany join Italy in suspending flights from UK. Country plunged into Christmas chaos w/police blocking people from boarding packed trains, holidays abroad scrapped. https://t.co/0aIofWME1s pic.twitter.com/yt5VWQTvws — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 20, 2020

Het komt ook heel gelegen:

British pound falls as UK faces new Covid strain, deadlock on Brexit trade talks https://t.co/CLfItGhozS — CNBC (@CNBC) December 21, 2020

U.S. congressional leaders said they had reached agreement on a $900 billion package to provide the first new aid in months to an economy hammered by the coronavirus pandemic https://t.co/pZT9KbEK1O pic.twitter.com/JTbDp5Q9Fi — Reuters (@Reuters) December 21, 2020

European medicines regulator to review Pfizer COVID-19 vaccine https://t.co/3dRqKsYTeA pic.twitter.com/kbv5xgy8bO — Reuters (@Reuters) December 21, 2020

Shell reaps $2.5 billion from sale of minority stake in Queensland Curtis LNG facilities https://t.co/pemXqEsvc1 pic.twitter.com/wepdMkba2m — Reuters (@Reuters) December 21, 2020

Tesla debuts into S&P after frantic Friday trading https://t.co/vMBH6TuPcP pic.twitter.com/dMyykWEcTx — Reuters (@Reuters) December 21, 2020

The six biggest U.S. banks will be able to buy back as much as $11 billion of their own shares in the first quarter of next year after the Federal Reserve gave lenders the green light https://t.co/cMZHAcQEFf — Bloomberg Markets (@markets) December 20, 2020

All-time highs are a generally a good time to enter the market! (ht Simon Ree) pic.twitter.com/o4kWSM2K4E — jeroen blokland (@jsblokland) December 20, 2020

UK business morale jumps by most in over 4 years - Lloyds https://t.co/ASZSOR1AVy pic.twitter.com/8s4hVvlZVt — Reuters (@Reuters) December 21, 2020

