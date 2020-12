TA: Technologie blijft locomotief

Wall Street blijft records neerzetten; het nieuwe coronavaccin is blijkbaar nog niet uitgewerkt. Beleggers gaan er verder vanuit dat er op de valreep alsnog overeenstemming komt over een nieuw coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie.

Bovendien stelde onderzoeksbureau Conference Board vorige week dat de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie, op basis van de index van leidende indicatoren, opnieuw zijn verbeterd.

Van groot belang is of de locomotief van de rally van de afgelopen maanden, de technologiesector, nog over voldoende brandstof beschikt. Sinds de maartbodem rond 6.631 is de Nasdaq composite index met ruim 92% gestegen. De S&P500 met 70% en de Dow met 65% steken daar wat bleekjes bij af.



Vandaag beoordeel ik of technologie nog voldoende op stoom ligt om de rest van Wall Street op sleeptouw te nemen. Behoudens een wellicht stevige tussentijdse correctie acht ik de Amerikaanse beurzen sterk genoeg om de opmars voort te zetten.



Ik bekijk de Amerikaanse technologiebeurs, de Nasdaq Composite index, vanuit de korte en lange termijn en vanuit de meerjarengrafiek.



Eerst de AEX.

Nederlandse beurs flirt met de weerstand 632,12

De AEX-index beweegt nog binnen het stijgende trendkanaal, maar het eerste koersdoel rond weerstand 632,12 punten (gevormd op 17 februari) wordt nu wel genaderd. De nabijheid hiervan, in combinatie met een lichte overboughtconditie (over-gekocht), kan een tussentijdse correctie uitlokken. Vooralsnog lijkt deze correctie beperkt te blijven. Het patroon met hogere bodems (blauwe lijntjes) duidt immers op een positieve ondertoon. De eerste hogere bodem ligt rond 593,97 punten (van 19 november), de tweede rond 611,46 punten (van 11 december).



De stijgende fase wordt echter pas vervolgd indien de AEX-index boven de weerstand weet te breken. Dan mag men verdere koersstijging verwachten. De Nederlandse beurs (AEX-index) heeft pas steun rond 587,03 punten (bodem van 23 juli).

Nasdaq korte termijn

De Amerikaanse technologiebeurs weet op 12.214,74 punten (van 10 december) wederom een hogere koersbodem te vormen. De Nasdaq Composite index is in de laatste correctie opgevangen boven de toppen van september en oktober. Hiermee blijft het technische beeld positief en is ruimte vrijgekomen voor een stijging richting 14.500 punten (berekend koersdoel). Een doorbraak van de laatste koerstop zou de verbetering bevestigen.



Nasdaq lange termijn

De Nasdaq Composite index heeft de oude stijgende trend hervat nu de koerspieken van september en oktober rond 12.000 punten opwaarts zijn doorbroken. Hiermee is een verbetering opgetreden. De Amerikaanse technologiebeurs blijft hogere toppen en bodems vormen.

Deze stijgende trend heeft aan de bovenkant ruimte richting weerstand 14.500 punten (berekend koersdoel). Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat steun 10.822,57 punten (bodem van 30 oktober) intact blijft.



Nasdaq meerjarengrafiek

De Nasdaq laat op de meerjarengrafiek een opwaartse acceleratie zien van de uptrend, die in 2009 is gestart. Nu het stijgende trendkanaal aan de bovenkant is gebroken, lijkt zich een trendversnelling af te tekenen. Dit impliceert dat we waarschijnlijk aan de vooravond van nieuwe koersexplosies staan.