Slotcall: Duits optimisme

De markt lijkt tegenwoordig niet meer te kunnen dalen. Een meevallend cijfer over het Duitse ondernemersvertrouwen helpt de AEX 0,1% omhoog.

De zogenaamde IFO-index steeg onverwachts naar 92,1. Ondernemers zijn vooral positief over het economisch herstel in 2021. Dat is opmerkelijk, omdat de Duitse regering onlangs nog een harde lockdown heeft afgekondigd. Net als beleggers kijken ondernemers hier dus overheen.

De uitslagen binnen de hoofdindex zijn beperkt. Dat geldt niet voor Adyen (+2,3%). Het betaalplatform zet voor de zoveelste keer een all time high op het bord. Credit Suisse verhoogde vanochtend zijn koersdoel met 38% naar €2.283. Tevens werd het koopadvies gehandhaafd.

Pharming +11,5%

De topper van de dag is Pharming (+12,1%). Het aandeel krijgt naar verwachting aanstaande dinsdag een notering aan de Nasdaq. De markt loopt alvast vooruit op de toenemende vraag in het aandeel. Niettemin is het een verrassend sterke beweging.

Eind vorige maand was namelijk al bekend dat het biotechbedrijf de sprong naar de VS zou wagen. Het lijkt erop dat er een grote koper in de markt is. Het handelsvolume bedraagt 39 miljoen stukjes en dat is ruim vijf keer het daggemiddelde.

De consensus voor de WPA voor 2021 ligt op €0,09. Dit impliceert een getaxeerde K/W van 15. Op het eerste oog niet goedkoop, maar daar staat tegenover dat de markt rekent op een verdere toename van de winstgevendheid.

IEX Beleggerspodcast

Vandaag hebben we voor u een nieuwe IEX-beleggerspodcast klaarstaan. Arend Jan en ik nemen op een luchtige manier de beursontwikkelingen van deze week door. We hebben het onder andere over Galapagos, Boskalis, Pharming, Altice, Hunter Douglas, Accell, Air France-KLM en de bitcoin.

De weeklijstjes

AEX deze week: +1,8%

AEX deze maand: +3,2%

AEX dit jaar: +3,4%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +5,9%

Bitcoin +25%

Cryptobeleggers hebben hun kerstcadeau al gehad. Ook de opmars van de olieprijs krijgt een vervolg. De ASCX (-0,1%) blijft daarentegen achter. Bedrijven zoals Sligro (-1,5%) en Lucas Bols (+3,2%) worden spijkerhard geraakt door de nieuwe lockdownmaatregelen. Anderzijds vallen de uitslagen bijzonder mee.

AEX

Philips (+5,1%) doet een slimme Amerikaanse overname. ASML (+4,2%) stoomt op richting de €400 en ArcelorMittal (+9,2%) profiteert van koersdoelverhogingen van Goldman Sachs en Citigroup. Over Galapagos (-17,9%) gaan we het maar even niet hebben.

AMX

Oprichter Drahi doet een knock-out bod op Altice (+20,8%). Boskalis (+18,5%) haalt een mega-order binnen op de Filipijnen. Met Berdowski aan het roer wordt er betaald ook. Basic-Fit (-3,6%) moest dinsdag al zijn Nederlandse sportscholen sluiten. Deze koersdaling is een logisch gevolg.

ASCX

Accsys (+12,6%) zet een jaarrecord op het bord. Alfen (-5,7%) staat daarentegen in de uitverkoop. Ajax (-4,9%) ligt ook slecht. Wellicht speelt de arrestatie van Quincy Promes een rol. Er is geen club die voor deze speler nu de hoofdprijs gaat betalen.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend schrijft Arend Jan de vooruitblik. Fijn weekend toegewenst!