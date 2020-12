BeursVandaag: Vele extra's weer

De futures openen lager, de rest zakt ook en zelfs bitcoin is even vlak.

We doen het zonder nieuws op het Damrak. Wel is het Quadruple Witching Day, ofwel ook de kwartaalopties expireren. Let op BAM dat voor het laatst in de AMX handelt, JDE Peet's vervangt. En Tesla gaat op het slot de S&P 500 in en de eerste coin-broker gaat naar de beurs. Want er gaat nog altijd niks boven dollars.

Het Covid-19 vaccin van Moderna is voorlopig goedgekeurd in de VS. Duidelijk is ook dat president-elected Joe Biden een harde politiek blijft voeren jegens China. Ik weet niet of hij er de hand in heeft dat er weer Chinese bedrijven op de zwarte lijst gaan - ook SMIC - maar hij stelt een hardcore China onderhandelaar aan.

Linkjes vindt u allemaal onderaan dit stukje bij de tweets. Toch nog nieuws bij ons, want Pharming waagt dinsdag de stap in het diepe. Succes.

Breek ik mijn eiogen rubriek nog even open, want Philips doet een €2,8 miljard overname.

Geen koopje in ieder geval pic.twitter.com/WnLzoQxDSX — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 18, 2020

Marktbreed is het nu stil en we moeten even terug naar weer records op Wall Street. De dollar zwalpt door eigen grafiek.

De rentes dan, weinig te zien. Ik kan er nog steeds niet over uit. Wat een veilige haven voor beleggers moet zijn, is stuk: AAA's. Zeker Europese.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren, met FedEx dat -3,6% op Q3's deed.

07:34 Pharming volgende week naar Nasdaq

07:11 Nikkei licht lager na rentebesluit Bank of Japan

06:03 Online coronashoppers leveren FedEx verdubbeling winst op

17 dec Opnieuw records op beurzen New York

17 dec Google door 38 staten VS aangeklaagd om marktmisbruik

17 dec Alphabet krijgt tik op hoger Wall Street

17 dec Boskalis trekt ruim 5 miljoen aandelen in

17 dec Europese beurzen eindigen in het groen

Analistenadvies luidt:

Aegon: naar neutral van outperform - Credit Suisse

Adyen: naar €2283 van €1653 - Credit Suisse

Galapagos: naar €86 van €118 - Jefferies

KPN: naar €2,70 van €2,80 - Kepler Cheuvreux

Randstad: naar overweight van neutral en naar €60 van €54 - JP Morgan

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met de Ifo Geschäftklima:

08:00 VK detailhandelsverkopen nov -4,2% MoM

08:00 Duitsland inflatie PPI nov +0,1% MoM

10:00 Duitsland Ifo business klimaat dec 90,5

12:00 en 16:00 uur: optie-expiratie

En dan nog even dit

Dus:

U.S. FDA decides to approve Moderna's COVID-19 vaccine on emergency basis -FT https://t.co/bd8P2C4gz5 pic.twitter.com/X9YkIlsLil — Reuters (@Reuters) December 18, 2020

Jos Versteegh over Galapagos:

InsingerGilissen verlaagt koersdoel Galapagos. "Met het wegvallen van artrose en het gedeeltelijk wegvallen van filgotinib zijn twee van de vier pijlers beschadigd of verdwenen", concludeerde analist Jos Versteeg https://t.co/aNFyRSEUXG @InsingerGilissn — ABM Financial News (@abmfn_bp5) December 17, 2020

Onthullend! Ga gauw kijken:

Het ene vaccin is veel duurder dan het andere, zo blijkt. https://t.co/GKjCglSB4t — RTL Nieuws (@RTLnieuws) December 17, 2020

Goh!

Unilever to resume advertising on Facebook, Twitter in U.S. https://t.co/PVynCPXexa pic.twitter.com/1QcWLUzQpe — Reuters (@Reuters) December 18, 2020

Wat? Dit begint een affaire te worden:

Microsoft says it found malicious software from SolarWinds in its systems https://t.co/mlwuC2vht7 pic.twitter.com/du8NP3q7fI — Reuters (@Reuters) December 18, 2020

Het momentum benutten en cashen:

Breaking: Coinbase, the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, filed for an IPO. It's the first major bitcoin-focused company to test the public markets. https://t.co/cnvMCXJJK3 — The Wall Street Journal (@WSJ) December 17, 2020

We gaan echt naar twee werelden?

Exclusive-U.S. to blacklist dozens of Chinese firms including SMIC, sources say https://t.co/xZs3IVtCBN pic.twitter.com/DwT9mDS7W4 — Reuters (@Reuters) December 18, 2020

Want een hardliner?

Biden's pick for top U.S. trade official will continue tough line on China, says ex-Trump official https://t.co/2muTKfIDtM — CNBC (@CNBC) December 18, 2020

Hoe meer, hoe minder:

Loonstrookje januari ziet er nog aardig uit, maar daarna heerst onzekerheid https://t.co/QwbsXTo9UD — FD Nieuws (@FD_Nieuws) December 17, 2020

Vergeet uw risico niet:

Eens, het is ook niet nodig, alle bedrijven zelf haasten zich, omdat hun klanten het eisen:

On @Breakingviews: The politicization, and even weaponization of ESG investing is a growing concern, says guest columnist Frank Sixt. CK Hutchison’s finance director and deputy managing director warns against a race to rate, judge and sanction https://t.co/JbdLFstwDG pic.twitter.com/oKkFqOA1mI — Reuters (@Reuters) December 18, 2020

Op het slot in de S&P 500!

Tesla Going in S&P 500 Is What the Smart-Beta Geeks Warned About



“This Tesla addition is a beautiful illustration of that. It’s run up 800% from the March lows. Now you want to add it?”https://t.co/bljYSUNUXs via @markets — Katherine Greifeld ?? (@kgreifeld) December 17, 2020

