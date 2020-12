Slot: Het is weer raak

Ik begin de BTC een beetje te begrijpen. De kritiek en het wantrouwen dat Arend Jan Kamp tegen de munt heeft is hem niet aan te rekenen. We zijn belegger- fossielen opgegroeid met ouderwetse aandelen. Ik ook. Dat is niet erg, maar het kan geen kwaad ook eens over de horizon te kijken. Black Rock doet dat en deze assetmanager wil in cryptomunten als de bitcoin en is mogelijk mede de oorzaak van de huidige bitcoin rally. En waar het eindigt? Het aantal bitcoins staat vast en als er belangstelling is, worden ze zeldzaam en stijgen ze in waarde. Dat is marktwerking. Euro’s en dollars worden per minuut digitaal bijgedrukt. Dat loopt een keer spaak, daar hoef je geen Einstein voor te zijn,