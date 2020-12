Slot: Het is weer raak

Weer een nieuwe intradagtop van de AEX - 626,47 - en de index staat nog op 0,9% van 632,12.

Dat is de hoogste stand dit jaar en sinds maart 2009, toen de bull market 2009-2020. De AEX herbeleggingsindex zet ook vandaag weer een nieuwe all time high neer. Formeel is die opgaande trend met de WC-Papierkrach eind deze winter gesneuveld, maar de daaropvolgende bear market was maar van hele korte duur.

Bitcoin de gekste

Hoe dan ook uit alles blijkt dat het een bullmarket is. Ook vandaag weer. Aandelen, obligaties en commodities stijgen, de volatiliteit en dollar dalen. Meest in het oog springend is bitcoin. Wat mij vooral opvalt is het compleet andere publiek dat daarin zit dan bij aandelen. Het doet mij aan goud tien jaar geleden denken.

Uiteraard vierden de gold bugs toen feest met goud op all time highs en aandelen door het putje. Dat wreven de goudbeleggers de aandelenmensen ieder moment in: oh, wat zijn jullie dom! Daarna is er niet veel meer van hen vernomen. Ik zie dat nu ook bij de bitcoiners. Zo lachen ze ook iedereen al dagen uit. Praat me er niet van!

Ze doen maar. Overmatig zelfvertrouwen, we kennen het. Ik doe zelf geen pogingen uit te leggen dat ik met een ander risicoprofiel beleg. Het enige wat telt is dat bitcoin het hardst gaat en dús hebben zij gelijk. En zijn u en ik dom. Ik denk dat het komt omdat zowel goud als bitcoin het puur van story telling moeten hebben.

Want er is geen verdienmodel en zijn er geen cijfers en sommen. Bovendien zijn zowel goud als bitcoin een beetje de tegenpartij van ieder geval valuta en daarmee alles wat daarin is genoteerd: aandelen en obligaties voorop. Dat die wel geld verdienen en dividend en coupons betalen is iets waar ze niet mee bezig zijn.

Niettemin, ik wil natuurlijk niet weten wat de echte slimme bitcoin handelaren dit jaar maken. Veel. De echte nemen niet de moeite anderen uit te lachen. Die doen gewoon hun ding, verdienen geld en hebben geen behoefte anderen de maat te nemen. Zeker ook omdat ze weten dat de wal het schip eens keert. Altijd.

Galapagos

Wat een lange inleiding, maar er is nog item waarbij de wal het schip keert. Galapagos. En het afrekenen is ook begonnen. Hier VN. CEO Onno van der Stople is een uitgekookte, meedogenloze, gehaaide graaier begrijp ik?

Kim van Keken en Dieuwertje Kuijpers onderzochten Galapagos. Ze volgden een spoor van veel bravoure, bluf en klinkende euro’s waarmee de bubbel van filgotinib werd opgeblazen en groter en groter werd, totdat die alleen nog maar uiteen kon spatten. https://t.co/BNzh06PGSg — Vrij Nederland (@vrij_nederland) December 17, 2020

Hier Janneke Willemse, die ook nog even door VN wordt genoemd. Het is inderdaad waar dat ze bij iedere gelegenheid enthousiast was over Galapagos. Ze heeft wel helemaal gelijk vind ik - ze zit zelf denk ik ook op enorme blaren - en ik ben bang dat ze ook een en ander naar haar hoofd krijgt.

Even over Galapagos: achteraf is makkelijk vaststellen dat het optimisme over filgotinib te groot was. Het is altijd duidelijk geweest wat de risico's zijn van beleggen in biotech. Erg jammer dat het optimisme niet (volledig) uitkomt, maar so be it. #ifyoucantstandtheheat — Janneke Willemse (@jannekewillemse) December 17, 2020

Goed, het is afwachten hoeveel cash Galapagos per 31-12 heeft, maar voor mijn bierviltje neem ik maar even €5 miljard. Dat is €76,52 per aandeel en daar staat de koers nu onder. Nu is dat geld formeel van de aandeelhouders, maar is niet voor hen bedoeld. En toch voelde het een beetje aan als bodem of put, toch?

Niet dus, de koers is er doorheen. Koopje? Misschien. Of het wijsheid is de stukken op te pikken? Laat nog maar even uitrazen, denk ik, Veel institutionele beleggers en analisten kijken er nog naar. Wellicht hebben we vanaf nu ook met een complete andere belegging Galapagos te maken en dat moet zich nog uitkristalliseren.

Het kan ook mijn bias zijn, want ik heb wellicht Shell en ING dit jaar te vroeg gekocht. Er zijn in ieder geval wat mij bereft nu gewoon te veel onzekerheden en onduidelijkheden over Galapagos. Om over het sentiment maar te zwijgen. U neemt veel risico als u wilt bodem vissen dus.

#Galapagos, hoe is het mogelijk dat het management aandelen kan uitgeven en verkopen boven de 100 vorige week en dan deze week met nog weer eens een profit warning komen, voedsel voor de VEB @vebeffecthttps://t.co/lUMsoAktNg — Victor Goossens (@Nr1Stockpicker) December 17, 2020

Marktbreed

Wat een verhaal zit ik weer te tikken, vergeet ik de brede markt nog bijna. Alles hoger en ja hoor, iedereen springt nu op de bitcoin sneltrein. Dit gezegd hebbende: met deze koers en al die particulieren die nu thuis zitten, zich vervelen en wel geld hebben... Ik kijk niet raar op als... #ubegrijpthet

De rentes:

Niet veel te doen op het Damrak vandaag, er was ook bitter weinig echt nieuws, hoewel de uitslagen soms best pittig zijn. Dat is echter des 2020's. Ik zie geen grote gemene delers en de adviezen hebben misschien nog de meeste impact:

ArcelorMittal: naar €25 van €17,50 - Citigroup

Galapagos: naar €113 van €148 - Citigroup

Galapagos: naar €101 van €150 - Credit Suisse

NN: naar €41,10 van €36,80 - Kepler Cheuvreux

Fugro: naar buy van hold en naar €4,75 van €4,25 - KBC

Intertrust: naar buy van hold en naar €18 van €15 - UBS

En precies cijfer is niet te geven, want niet alle bedrijven meleen dit exact. Volgens de analisten is 35 à 40% van de omzet van AEX-bedrijven in dollars. Dat u weet dat er een wester tegen staat. Vooral Ahold Delhaize, Heineken, Unilever en Relx merken dit. En wie staan er onderaan vandaag? Het begint te wegen.