Belastingdienst wint Douche van Koets 2020

Deze keer ben ik later dan Sinterklaas maar eerder dan de Kerstman. Ik heb namelijk weer iets uit te delen: de twaalfde Douche van Koets.

Zoals ieder jaar heb ik weer tal van nominaties gekregen van lezers. Ik bedank iedereen voor zijn of haar reactie. Ik heb er drie reacties uitgepikt.

Reactie 1 lezer IEX:

Wopke Hoekstra met zijn belegging in KLM. Gekocht met belastinggeld. PFZW , maar ook het ABP, pensioenfondsen die speculeren op de (olie)-grondstoffenmarkt en daar fors verliezen. Wiebes, met een reeks aan discutabele beslissingen in de afgelopen jaren, zoals de stijging van de energierekening: stug volhouden dat het wel meeviel, afschaffing van de dividendbelasting en de ontkenning iets van zijn zelfgeschreven memo's af te weten, het gasbesluit, windmolenpark in Wieringerwerf (Lubach), als staatssecretaris verantwoordelijk voor de Belastingdienst, lees kinderopvangtoeslagen, de vertrekregeling bij de Belastingdienst, ICT-problemen bij de Belastingdienst. Een brokkenpiloot dus.

Reactie 2 lezer IEX:

Top 1,2 en 3: Belastingdienst voor de toeslagenaffaire.

Reactie 3 lezer IEX:

De Belastingdienst

Als je er jarenlang zo’n grote puinbak van maakt en je dan nog zo hooghartig opstelt dat zelfs je verantwoordelijk staatssecretaris (Alexandra van Huffelen) een aanklacht tegen je indient, maakt je het wel erg bont. Temeer ook omdat de politiek verantwoordelijken (Wiebes, Weekers en Asscher) buiten schot lijken te blijven. De toezichthouders (AFM en DNB)

Jarenlang allerlei affaires aangrijpen om de regeltjes nog ingewikkelder en nog moeilijker uitvoerbaar te maken en dan blijkt het dat banken als ING nog uitglijders kunnen maken met hun manier van zaken doen en intern toezicht hierop. De Europese Commissie

Voor het jaren achtereen uitvaardigen van directives in de financiële sector die hun doel grotendeels volkomen voorbij schieten omdat de Lidstaten het verdommen om nu eens serieus werk te maken van harmonisatie en de commissie niet bij machte is om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. De directives zijn meestal een raamwerk waarbinnen de lidstaten hun eigen gang kunnen gaan zonder rekening met de anderen te houden.

Zoals gewoonlijk blijft mijn top 3 beperkt tot Nederland. Er is in 2020 heel veel gebeurd. Het is een zeer uitzonderlijk jaar door de coronacrisis. Mijn top 3 is:

3. Het kabinet

Vorig jaar was het kabinet met stip de winnaar. Dit jaar op nummer 3. Ik heb het kabinet niet beoordeeld op hoe het de coronacrisis aanpakt. Dat verdient geen schoonheidsprijs, want regeren is vooruitzien.

Wel op nummer 3 omdat zij weer de hypotheekregeltjes veranderen. Dit keer de afschaffing van de 2% overdrachtsbelasting voor kopers tot 35 jaar. En natuurlijk het meenemen van het tweede inkomen tot 90% (was 80% dit jaar) in de berekening van het toetsinkomen voor de maximale hypotheek.

In twee columns van dit jaar kon u een opsomming lezen van welke veranderingen door het kabinet vanaf 2001 al zijn doorgevoerd. Het betreft hier al een volledige A-4 bladzijde (Onderzoek hypotheekrenteaftrek: niemand begrijpt het meer en Kabinet denkt over afschaffen hypotheekrenteaftrek.

2. Makelaars

In 2017 de winnaar en vorig jaar op nummer 3: de makelaars. Ik heb dit jaar zelfs drie columns over de makelaars geschreven. Het ging dan vooral om de taxaties en de wijze waarop woningen worden verkocht (Makelaars doen handjeklap en Rommelen met taxaties en Taxaties per direct afschaffen).

Het was een heel goed jaar voor de makelaars. Zij hebben goed geld kunnen verdienen, net als de hypotheekadviseurs. Helaas zijn er nog tal van praktijken die het nieuws halen die niet door de beugel kunnen. Het wordt tijd dat de AFM ingrijpt en ook de zorgplicht instelt voor makelaars. Dit zal niet alle problemen oplossen, maar wel heel erg veel.

1. Belastingdienst

De winnaar van 2020 is de Belastingdienst. En wel wegens de Toeslagenaffaire. Hoe is het mogelijk in Nederland dat jarenlang diverse medewerkers bij de Belastingdienst (of hogere personen) een werkwijze hebben gehanteerd die verschrikkelijk is geweest voor de benadeelden. De stopzetting van toeslagen heeft ervoor gezorgd dat veel gezinnen in grote financiële problemen zijn gekomen. Sommigen moesten hun huis verkopen en er zijn zelfs mensen gaan scheiden vanwege de problemen.

Schrijnend is vooral dat de verantwoordelijke personen geen eerlijk antwoord hebben gegeven op de vragen. Zij hebben meestal geantwoord met:

Ik kan mij dit niet herinneren

Ik wil wel een groot compliment geven aan een persoon die niet onbekend is voor mij, namelijk Pieter Omtzigt. Ik heb hem in december 2018 uitgebreid telefonisch gesproken over een ander onderwerp, waarna ik de column Belastingdienst weet het niet meer kon schrijven.

De voorgangers

Dit was het elfde jaar van de Douche van Koets. Dit waren de genomineerden en winnaars (dikgedrukt) in de voorgaande jaren: