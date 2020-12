Tesla, S&P 500, AEX en waarom 2020 nu pas echt begint

quote: an12 schreef op 17 december 2020 12:50:

Maar waarom is jouw kw voor tesla zoveel lager?

Je hebt waarschijnlijk een veel hogere winst staan.

Maar de winst bestaat alleen maar uit verkoop van emissierechten. Andere autofabrikanten zijn met een grote inhaalslag bezig dus tesla kan straks zijn emissierechten niet meer kwijt.

Jouw winstwaardering is dus veel te hoog.



Praat je weer lekker iedereen na of heb je je zelf wel eens in deze cijfers verdiept? Tesla investeert alles meteen weer in nieuwe fabrieken of nieuwe machines, daardoor blijf er onder aan de streep weinig winst over. Aandeel houders van een extreem groei bedrijf hebben niets aan winst onder aan de streep, alles moet in de groei gepompt worden.Tesla had in Q3 een free cash flow van 1,4 Miljard. Momenteel wordt er tegelijk aan Giga Shanghai, Giga Berlin en Giga Texas gebouwd... daar gaat het geld naartoe.