BeursVandaag: Records

Het is een rustige, gestage eindejaarsrally deze maand. Niet veel, maar de futures openen weer hoger. Zo heurt het eigenlijk ook. Toch nog iets dan, dit mesjogge jaar.

Er is amper nieuws en het heet dat de markten nu stijgen, omdat de Fed de economie blijft steunen. Tja. Had iemand anders verwacht dan, gisteravond bij het rentebesluit? Zo van: geen zin meer, we kappen ermee en zoek het lekker uit. Nog wel interessant is deze quote van voorzitter Jerome Powell. CNBC:

Federal Reserve Chairman Jerome Powell also said on Wednesday that stock prices are not necessarily highly priced given how low interest rates are.

Is dat zo? Toevallig liet ik dit plaatje deze week nog in presentaties zien. Het is onze rente versus de AEX en het dividendrendement sinds de oktoberkrach van 1987. Ja, als u de yields vergelijkt is de index misschien inderdaad nog nooit zo goedkoop geweest.



Gelet op de winsten versus de koers is de AEX weer net zo duur als in bubbeljaar 2000. Vadertje Tijd maakt over zoveel jaar wel bekend of de beurs nu peperduur, of spotgoedkoop was. En dan is het achteraf weer zo gemakkelijk en dat is precies wat beleggen nou zo moeilijk maakt.



Over naar de waan van de dag. PostNL doet een desinvestering, maar meldt niet om hoeveel knaken het gaat. Alfen boekt ook nieuw werk.



Aedifica heeft ook nog nieuws. Ja, Belgische bakstenen doen het beter dan Nederlandse. Over Belgische biotechs hebben we het maar even niet, kent u die ene uit Mechelen? Ja, Galapagos noteert minder dan de kaspositie.

Ook #Aedifica blijft vol gaan: 4de fase van de 1ste raamovereenkomst met de Specht Gruppe zorgt voor 4 Duitse zorgcampussen, en kost €70m (491 eenheden) -> initieel brutohuurrendement > 5%. De vastgoedmachines zijn niet te stoppen -> Bakstenen en Biotech, ook dat is België pic.twitter.com/CUXqF8jU6I — Tom Simonts (@TSimonts) December 17, 2020

Marktbreed staat Wall Street zo ongeveer op all time highs - wie let daar nog op? - en dat geldt ook voor onze AEX herbeleggingsindex en bitcoin, dat echt niet te houden is en ook heel wat meer aandacht trekt. Mooi samengevat:

#Bitcoin tops $22,000 and strategists say rally has further to go. Bitcoin’s scarcity combined w/ “rampant money printing” by Fed mean digital token should eventually climb to about $400k, Guggenheim's Scott Minerd said on Bloomberg TV on Wed. pic.twitter.com/Ft90IxIRTk — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 17, 2020

Geld hoeft ook niet verdiend te worden, dat valt zo als manna uit de hemel, nietwaar? Maar goed, de koers vliegt en die heeft altijd gelijk. De dollar is zwak en hier ziet u de rest.



De rentes... Ach, de rentes. De Amerikaanse loopt wel op richting 1%?



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:53 Alfen levert energieopslagapparatuur voor park Vattenfall

07:24 PostNL verkoopt onderdeel Cendris

16 dec Fed krijgt Wall Street niet in beweging

16 dec Amerikaanse staat Texas klaagt Google aan

16 dec Fed laat rente en opkoopprogramma obligaties ongemoeid

16 dec Wall Street in afwachting rentebesluit Fed

16 dec Boeing schort salarisverhoging op maar deelt aandelen uit

16 dec Alumexx profiteert meer van overname van DVL van Loon

16 dec Britten sluiten handelsakkoord met de Verenigde Staten

16 dec Grootste deel PostNL-punten in winkels blijft open

16 dec Galapagos in de uitverkoop op Damrak, Altice straalt

Analistenadvies luidt:

ArcelorMittal: naar €25 van €17,50 - Citigroup

Galapagos: naar €113 van €148 - Citigroup

Nog eentje:

17 Dec - 08:47:51 [RTRS] - FUGRO: KBC RAISES TARGET PRICE TO EUR 4.75 FROM EUR 4.25 AND UPS RATING TO "BUY" FROM "HOLD"

De AFM meldt deze shorts:



De agenda met jobless claims en Philly Fed:

11:00 EU inflatie CPI nov -0,3% YoY

13:00 General Mills Q1-cijfers (gebroken boekjaar)

13:00 BoE rentebesluit 0,10%

14:30 VS bouwvergunning nov 1,55 M

14:30 VS wekelijkse jobless claims 800K

14:30 VS Philadelphia Fed Index dec 19,0

22:00 Fedex Q2-cijfers (gebroken boekjaar)

En dan nog even dit

Geen nieuws gisteren bij het Fed-rentebesluit:

Investors waiting for Fed long-end buying have to wait some more https://t.co/RB7gDYPMu3 pic.twitter.com/cygSfKGEaB — Reuters (@Reuters) December 17, 2020

Of als u liever beeld hebt:

The economy should be performing strongly in the second half of next year, but “the coming months are going to be challenging,” Fed Chair Powell said yesterday. https://t.co/lWFOoX9vk7 pic.twitter.com/6kVl35PJKI — CNBC (@CNBC) December 17, 2020

De dollar daalde er wel op. Die is even niet meer nodig als veilige haven?

Dollar in doldrums as progress on U.S. stimulus, Brexit deals dent safety bid https://t.co/vFY4Gp1lQt pic.twitter.com/QUtFmenrJy — Reuters (@Reuters) December 17, 2020

Eindelijk beweging:

Another round of payments could be around $600 to $700, down from the $1,200 sums Congress authorized with the first payments in the spring. https://t.co/yV3xoB93Ik — CNBC (@CNBC) December 17, 2020

Olie kan er ook wat van dit jaar:

Oil prices hit nine-month high after U.S. crude stock draw https://t.co/JXQqYFjfjx pic.twitter.com/SbD7TpxtNT — Reuters (@Reuters) December 17, 2020

Werkelijk iedere dag zulke berichten:

How a U.S. lawsuit claims Google, Facebook cooperated to undermine ad competition https://t.co/MmBohvrlqX pic.twitter.com/UaXcwWCpxy — Reuters (@Reuters) December 17, 2020

Wat voor marge...

ICYMI: Apple launched the new AirPods Max, a set of wireless over-ear headphones priced at $549 to boost the company’s sales over the December season https://t.co/gTOjtVIUfR $AAPL pic.twitter.com/kioZQSsLAr — Reuters (@Reuters) December 17, 2020

Het is nog geen stampede?

Bitcoin just hit $20,000 for the first time ever. Should you invest? #investinyou (In partnership with @acorns.) https://t.co/YbsFI7z57N — CNBC (@CNBC) December 17, 2020

