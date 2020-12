TA: Hogere bodems

Hogere bodems. We zijn al tijden niet gecorrigeerd. Dus we gaan hoger en hoger. Geen bodem te zien. 1.223 voor de dollar. U houdt er van. Duitsland ook. Lekker hoor, die Duitse auto's worden automatisch duurder in Amerika. AEX fondsen maken veel omzet in de Ussie. Voorlopig no problem. Grondstoffen stijgen door en door. Inflatie? Nee. Nog niet. Maar eindelijk zitten we in fase II. Dollar wordt minder en minder waard. Weet u nog China en Rusland met de-dollarisation. Goud en zilver doen het goed voor ze. China koopt alle grondstoffen op. Amerika kan het straks nauwelijks betalen. Eigen falend beleid. Groene futures uiteraard. Groen,, Groen en Groen. Gelukkig heb ik shorts op tijd weggedaan en nog meer gelukkig was dat behoorlijk op tijd. Ken nu nog een S&P 500 van 3.640 a 3.660? Nu 3.708. Echt veel hoger is dat ook niet. 1%. Nasdakkie gaat door. Dow Joens doet niet veel. Tussen de 30.000 en 30.250. Verder komen ze niet. AEX future 623.55. Net als gisteren hoogste koers van de dag (ik heb niet de exacte getallen). Kruipend verder omhoog. Of wordt groene opening, kruipend achteruit? Stieren. Kruip.