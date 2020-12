Fed live: U mag één keer raden...

Zit er iets voor u bij? Nee, inderdaag geen nieuws. Alles blijft bij hetzelfde.

#Fed unchanged uiteraard en geen nieuws geloof ik (zevenmijlslaarzenscan). Dollar trekt ietsie aan #AEX pic.twitter.com/zczjdUZLWS — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 16, 2020

Als u het wil controleren:

Here’s what changed in the new Fed statement https://t.co/xd8RdSVbRS — CNBC (@CNBC) December 16, 2020

Tussen 20:30 en 21:30 uur volgt u hier de persconferentie van voorzitter Jerome Powell. Die gaat straks wekelijks lunchen met zijn oude baas Janet Yellen, die dan minfin is. Enfin, ik zelf verwacht geen koersbrekende quotes, cijfers of opmerkingen van Powell, maar ik bewaak het fort in het geval dat.