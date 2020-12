Slotcall: Dag van hoogte- en dieptepunten

De AEX (+0,7%) is de laatste tijd niet te houden. De hoofdindex sluit zelfs voor het eerst sinds 20 februari boven de 620 punten. Het zijn de zwaargewichten Royal Dutch Shell (+2,1%) en Unilever (+2,1%) die de beurs omhoog stuwen.

De banken blijven daarentegen achter. ABN Amro (-1,4%) en ING (-1,8%) kleuren rood. De gehele sector ligt slecht. BNP Paribas en Societe Generale zakken zo'n 2%. De markt is in afwachting van het rentebesluit van de Fed.

De markt gaat er vanuit dat Powell aankondigt de rentes tot en met 2023 op 0% te houden. Dat betekent uiteraard slecht nieuws voor de banken. Het is letterlijk een perfect storm: lage rentes, de coronacrisis en oplopende kosten door strengere regelgeving. Het is dus niet zo vreemd dat ABN Amro dit jaar in koers is gehalveerd.

In het 2021-debat van gisteren waren we het er wel over eens dat de bankensector niet de place to be is. Maar goed, we laten ons graag verrassen. Verder is het sentiment ijzersterk. In de VS is een coronasteunpakket in de maak en dat doet de koersen goed.

Galapagos

De bleeder van de dag is Galapagos (-18,5%). De Amerikaanse FDA verstrekt geen toelating voor Filgotinib (hoge dosis) en eist eerst uitgebreid aanvullend klinisch onderzoek. Hierop heeft Galapagos samen met partner Gilead besloten af te haken.

Het middel is weliswaar toegelaten op de Europese markt, maar de omvang hiervan komt bij lange na niet in de buurt van de Amerikaanse. De huidige koers ligt nu nipt onder de nettokaspositie van het biotechconcern. Dat is volgens de IEX-Beleggersdesk net iets te somber.

Of het aandeel koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Markt reageert veel te negatief op nieuws Galapagos #Galapagos https://t.co/oJD2vNvNM1 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 16, 2020

Altice

De IEX-Beleggersdesk rekende al op een hoger bod van grootaandeelhouder Drahi op Altice (+23,3%), maar de verhoging tot €5,35 per aandeel was onvoorzien (initiële bod lag op €4,11 p/a). Een meevaller voor wie stug is blijven zitten, spijtig voor wie rond de €4,50 is uitgestapt.

Dwarsliggende minderheidsaandeelhouders dreigden met rechtszaken en Drahi had daar overduidelijk geen trek in. De huidige koers ligt slechts 1% onder het bod en dat biedt volgens de IEX-beleggersdesk een interessant moment om winst te nemen.

Altice: Verhoging bod Drahi forser dan verwacht #ALTICEEUROPEN.V. https://t.co/3kNRfOdAjv — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 16, 2020

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omhoog. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier klimt vier basispunten naar -0,49%.