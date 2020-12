Drama Galapagos

De fantasie of waarde is er nu helemaal uit bij Galapagos. De koers op het bord komt nu ongeveer overeen met de hoeveel kas- of onderzoeksgeld dat het fonds heeft. Dat is niet voor de aandeelhouders bedoeld natuurlijk, maar het voelt toch een beetje als negatieve rentes bij staatsobligaties?

Intussen is Gapapagos meer dan gehalveerd dit jaar en lost zojuist zekerheidje Unibail af als slechtse AEX aandeel dit jaar. Dat is ook wel eens andersom geweest. En nog niet zo lang geleden. Momentum is een raar ding. En biotechs zijn risicovol.

Niets blijft #Galapagos bespaard dit jaar, -13,7% op opening op stopzetting filgotinib in VS #AEX pic.twitter.com/CRsafiOfxa — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 16, 2020

Wellicht speelt een rol bij deze dikke daling dat sommigen zich achter hun oor krabben, of Gilead het wel bij die €160 miljoen laat. Het bedrijf heeft namelijk ook nog een paar aandelen Galapagos. Blijft dat zo...?