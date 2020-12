BeursVandaag: Laatste loodjes

De futures kleuren net groen na een mooi ritje op Wall Street, de Fed neemt een rentebesluit en er zijn inkoopmanagersindices over december.

Om met de deur in huis te vallen met het nieuws op het Damrak: geen filgotinib in de VS dus, voorgoed afgeblazen. Er is vooral slecht, maar ook een klein beetje goed nieuws voor Galapagos?

Fastned heeft ook een nieuwtje:

Marktbreed is het rustig, er is geen opvallend nieuws en u komt geen geen opvliegers en uit de bocht vliegers op de borden tegen. Zelfs de dollar blijft dicht bij huis. De AEX heeft 622,01 als laatste topje staan, wie weet komt de lat vandaag hoger te liggen. Het is niet ver.

Met dat rentebesluit, die inkoopmanagersindices en vrijdag nog een grote optie-expiratie zijn we nu echt aan de laatste agendapuntjes van 2020 begonnen. de AEX doet nu +2,1% dit jaar, ofwel het is nog een tikje spannend of we het jaar in het groen of rood eindigen.

De rentemarkt is ook nog aan de koffie:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren

08:00 Fastned opent laadstation Duitse supermarktketen Rewe

07:09 Nikkei licht hoger na daling Japanse export

15 dec Streep door goedkeuring Galapagos-middel filgotinib in VS

15 dec Hoop op extra crisissteun stuwt Wall Street

15 dec 'Volkswagen neemt voorbeeld aan Tesla met verbouwing fabriek '

15 dec Bierverkopen hard gedaald, thuis wordt wel iets meer gedronken

15 dec ECB vraagt banken om tot najaar af te zien van uitkeren dividend

15 dec Wall Street kleurt groen, Dow door de 30.000-puntengrens

15 dec Superbelegger Buffett pleit voor extra hulp kleine bedrijven VS

15 dec Shell zet met branchegenoten CO2-opslagproject in Noorwegen door

15 dec Boskalis smaakmaker op Damrak, AEX kleurt groen

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts:

De agenda met inkoopmanagersindices en Fed-rentebesluit:

08:00 VK inflatie CPI nov +0,6% YoY

09:00 Befimmo notering ex-dividend

09:15 Frankrijk manufacturing PMI dec 49,6

09:15 Frankrijk services PMI dec 39,3

09:30 Duitsland manufacturing PMI dec 56,5

09:30 Duitsland services PMI dec 44,0

10:00 EU manufacturing PMI dec 53,0

10:00 EU services PMI dec 41,0

15:45 VS manufacturing PMI dec 55,8

15:45 VS service PMI dec 55,0

16:00 VS handelsvoorraden okt +0,6% MoM

16:30 VS olievoorraden -1,42M

20:00 Fed rentebesluit 0-0,25%

20:30 Persconferentie Fed-voorzitter Jerome Powell

En dan nog even dit

Vanavond dus, er wordt geen spektakels verwacht. Wellciht krijgen we weer college van de voorzitter hoe alles er economische en financieel voor staat.

Fed faces tricky act balancing impact of vaccines against economic pain https://t.co/cJd8YPTcyR pic.twitter.com/htp3ApxzzW — Reuters (@Reuters) December 16, 2020

Bijna is nog niet helemaal:

Democrats and Republicans held long-awaited COVID relief negotiations to hammer out a new stimulus package to help the battered economy, struggling businesses and the unemployed https://t.co/tGtOJ6VXIf pic.twitter.com/tph2mHuiwo — Reuters (@Reuters) December 16, 2020

Verhip:

Fosun Pharma to buy 100 million doses of BioNTech's COVID-19 vaccine for mainland China https://t.co/z9vDnzIWGn pic.twitter.com/TNHZYvrgql — Reuters (@Reuters) December 16, 2020

Hard tegen hard?

Stock index giant MSCI to remove some Chinese stocks under U.S. pressure https://t.co/I8hPoklolI — CNBC (@CNBC) December 16, 2020

Welja:

Coalition of U.S. states likely to file new antitrust lawsuit against Google - Politico https://t.co/4Imf3cS63C pic.twitter.com/6TXVr0aLLx — Reuters (@Reuters) December 16, 2020

Weer geen Microsoft:

Big U.S. tech firms ranging from Apple to Facebook may have to change their business practices in Europe or face fines of as much as 10% of their annual turnover under draft rules https://t.co/BbA1CRElF1 pic.twitter.com/V3ICTGg7Zu — Reuters (@Reuters) December 16, 2020

Wie wordt hier niet nerveus van, maar gelet op Japan kan het heel lang duren:

Only the sky is the limit? #ECB balance sheet on course to €7tn. Total assets rose by another €26.5bn last week to hit fresh ATH of €6,949.6bn on QE. ECB balance sheet now equal to 68% of Eurozone GDP vs Fed's 34% and BoJ's 132%. pic.twitter.com/IFG6ML7eML — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 15, 2020

Ach, u weet het ook wel:

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.