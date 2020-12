TA: Sterke plaatjes

‘Winkelketens in Nederland openen de deuren’ staat er op teletekst. Action, Hema en wibra openen de deuren voor de verkoop van essentiële producten. De kerken bleven al open. Dit kan alleen maar in Nederland. De bedoeling is dat er zoveel mogelijk in lockdown gegaan wordt, maar hier gaat iedereen direct weer dwarshangen.

En de regering treedt er niet tegen op.