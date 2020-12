TA: Sterke plaatjes

Bericht delen via:

Ondanks lockdowns, Brexit en stagnerende hulppakketten liggen

aandelen er technisch sterk bij.

Gisteren heb ik online de aftrap gedaan voor de Outlook 2021, een project van IEX en Société Générale. In mijn webinar heb ik de deelnemers meegenomen op verkenningstocht door alle markten, aan de hand van de volgende agenda:



• Beurzen technisch bekeken: Wall Street, Europa en Azië

• Sterke sectoren

• Sterke aandelen

• Grondstoffen, valuta's en obligaties

Elke crisis heeft een koopkans opgeleverd

Ik ben begonnen met een terugblik. Hierbij ging ik niet alleen in op de coronadip van het afgelopen jaar, maar heb ik deze ook vergeleken met de grote correcties van de afgelopen veertig jaar, zoals de dip rond de economische crisis van 2008, het knappen van de internetbubbel en de crash van 1987.

Mijn conclusie was dat elke crisis in de afgelopen jaren een koopkans heeft opgeleverd. En dat we technisch aan de vooravond staan van een sterke periode op de beurs.

Webinar terugkijken?

U kunt het webinar ook achteraf nog zien. Indien u zich registreert kunt u het webinar volgen met behulp van deze link.



Tijdens het webinar heb ik in totaal een veertigtal grafieken doorgenomen van aandelen, sectoren, indices, valuta's, grondstoffen en crypto's.

Hieronder bekijk ik enkele van de belangrijkste plaatjes die ik heb besproken. Achtereenvolgens treft u hieronder aan: MSCI World index, de Dow Jones, de Nasdaq composite, de SOX index, de Nikkei, de DAX en de AEX.

MSCI World index

Ik ben begonnen met de grafiek van de MSCI World-index omdat die duidelijk het koersverloop van de wereldbeurzen weergeeft (in dollars).

De MSCI World index heeft een Hoofd & schouderformatie opwaarts afgerond. Aan de bovenkant komt er ruimte vrij richting de weerstand van 3.000 punten (het berekend koersdoel).







Wall Street/Dow Jones

De Dow Jones-index is boven de voormalige weerstand gebroken. Hierdoor is het technische plaatje verbeterd en is er ruimte vrijgekomen tot de weerstand van 35.000,00 punten (berekend koersdoel).





Nasdaq Composite index

De Amerikaanse technologiebeurs, de Nasdaq Composite-index, heeft de top van begin 2020 opwaarts gebroken. Technisch mogen we een positief koersverloop verwachten richting de weerstand van 14.500 punten (berekend koersdoel).







Amerikaanse halfgeleiderindustrie

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, heeft de stijgende trend hervat nu tussenliggende toppen zijn overwonnen.

De SOX-index krijgt hiermee ruimte voor verdere koersstijging richting de weerstand van 3.350,00 punten (berekend koersdoel).







Duitse beurs/DAX

Het technisch beeld verbetert voor de DAX-index, nu de correctieve beweging opwaarts wordt doorbroken. Toch ligt er rond 13.795,24 punten (de top van 21 februari) nog een barrière boven de markt.

Voor meer technische verbeteringen is een doorbraak hierboven boven noodzakelijk. Na een uitbraak wordt 16.416,34 het volgende opwaartse koersdoel.







Japanse beurs/Nikkei 225 index

De Nikkei 225 index heeft oude weerstand gebroken. Nu de neutrale range aan de bovenkant is verlaten, verbetert het technische plaatje.

Opwaarts heeft de Nikkei 225 index ruimte tot de weerstand van 33.466,96 punten (het berekend koersdoel). De steun ligt op 22.948,47 punten (de bodem van 30 oktober).







Nederlandse beurs/AEX

De AEX-index is opwaarts uit de vlagformatie, tussen de twee blauwe lijnen, gebroken. De Nederlandse beurs genereerde hierdoor een technische verbetering.

Het eerste koersdoel zien we rond 632,12 punten (de top van 21 februari). Na een uitbraak boven de weerstand van 632,12 punten wordt 703,18 het volgende opwaartse koersdoel.