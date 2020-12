Outlook 2021: terugkijken

Voorafgaand aan het Outlook 2021-debat dat vanavond om half negen plaatsvindt, kon u door de dag heen drie webinars bekijken waarin u kon kennismaken met de visie van de deelnemers. Kijk ze hier terug! Kick-off: terugblik 2020 en hoe nu verder? terugkijken Royce Tostrams focust op de pullback: de koers die zich even terugtrekt om daarna boven de voorgaande toppen uit te stijgen. Hij bespreekt de Soxx, First Solar, NextEra Energy, de DAX-index en de AEX, L'Oréal, DSM, Avantium, Infineon, goud, zilver en bitcoin en een aantal veelbelovende sectoren. Beleggingskansen volgens Technische Analyse terugkijken Geert Jan Nikken bespreekt, gewapend met zijn vaste TA-toolbox, zijn verwachtingen voor de AEX en de S&P 500, het valutapaar EUR/USD, bitcoin, goud, DSM, Galapagos, ING, Philips, Shell, Fugro, Boskalis, ASML en Prosus. Aan het eind kunt u zelf ook negatieve divergentie en reversal vinden in de grafieken! Hoe zullen de financiële markten zich verder ontwikkelen en waar liggen de kansen? terugkijken Marketwatcher Arend Jan Kamp en aandelenanalist Niels Koerts doen een rondje AEX-(herbeleggings-)index, hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar en de Wijze Les van 2020, turbo's, voorspellingen voor 2021 en natuurlijk kooptips en floppers. Ze zijn het eens over bitcoin, Facebook en een paar Nederlandse aandelen. en kijk vanavond vooral naar het OUTLOOK 2021-DEBAT 20:30-22:00 inschrijven Onder leiding van Elianne Kuepers (RTL Z) gaan de experts het debat aan over hoe beleggers zich kunnen voorbereiden op het beursjaar 2021. Wordt 2021 het jaar van 'back to normal' of heeft de coronacrisis de zaken definitief veranderd?



In een interactieve sessie van anderhalf uur, waar we ook de kijkers bij betrekken, bespreken we de lessen van het bijzondere beleggingsjaar 2020 en uiteraard de kansen voor het komende jaar. En natuurlijk geeft iedere expert u zijn of haar tip voor 2021 mee. Dit event wordt mogelijk gemaakt door Société Générale, uitgever van beursproducten zoals Turbo’s, Factors en Certificaten.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.