Tracker Tips: Beleggen in Chinese technologie

HSBC Global Asset Management heeft de eerste ETF in Europa gelanceerd die de Hang Seng tech-index volgt. Met deze ETF krijgt u toegang tot de 30 grootste technologiebedrijven uit de regio Groot-China die genoteerd zijn aan de Hong Kong Stock Exchange. Groot-China omvat Hongkong, de Volksrepubliek China, Macau en Taiwan. H4ZX De HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF met isincode IE00BMWXKN31 is verhandelbaar op het Duitse Xetra, Euronext Parijs en de London Stock exchange en kost u 0,5% op jaarbasis. Om in de onderliggende index te worden opgenomen, moeten de aandelen een hoge blootstelling hebben aan een van de vijf thema's: cloud, digitaal, e-commerce, fintech of het internet. De ondernemingen zijn afkomstig uit vijf sectoren: informatietechnologie, industrie, gezondheidszorg, cyclische consumptiegoederen en financiële dienstverlening. De bedrijven moeten ook slagen voor een screening op het gebied van innovatie met de volgende criteria: dat ze een door technologie ondersteund bedrijfsmodel hanteren, waarbij een aanzienlijk deel van de omzet digitaal wordt gegenereerd;

sterke onderzoek- en ontwikkelingsinvesteringen;

een jaarlijkse omzetgroei van ten minste 10%. De opname in de mand is gebaseerd op marktkapitalisatie, waarbij het relatieve gewicht van een aandeel beperkt is tot maximaal acht procent. Chinese Tech De technologiesector in China heeft de afgelopen jaren een explosieve groei gekend en de regio is het op een na grootste wereldwijde knooppunt voor startende organisaties, zogeheten unicorns, die profiteren van de snelgroeiende binnenlandse markt van de middenklasse, stimulering van de overheid en technisch onderlegde consumenten. De 30 namen in de benchmark zijn in de volgende tabel weergegeven: Het verloop van de Hang Seng TECH-index vanaf het begin vindt u in onderstaande grafiek.

