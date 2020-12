Slotcall: Loeivaste markt

Beleggers hoeven zich nog niet te vervelen dit jaar, ondanks dat de boeken bij veel professionele partijen zo zoetjes aan sluiten. De AEX doet een nieuwe poging de 620 punten grens te overschrijden en trekt zich niets aan van nieuwe, strenge lockdowns in onder andere Nederland en Duitsland. Het lijkt vandaag vooral een dag dat de achterblijvers van dit jaar worden opgepikt. Boskalis, waarover later meer, BAM Groep, ArcelorMittal en Lucas Bols winnen vele procenten, gewoon omdat het kan blijkbaar. Verliezers zijn er wel, maar de dalingen mogen amper naam hebben. Heineken, KPN, GrandVision en IMCD leveren iets in. AEX wint opnieuw terrein De AEX doet het ietsje rustiger aan, maar schrijft toch bijna 1% bij op deze decemberdag: op uw spaarrekening maakt u dat in geen jaren, als u al rente krijgt. Dat is voor de voorzienbare toekomst niet anders als we de ECB mogen geloven. Eerder zullen ook de kleinere spaarders op enig moment te maken krijgen met negatieve rente op hun spaarsaldi, dus dan gelden de aandelenmarkten als aantrekkelijk alternatief. Boskalis, eindelijk Een prachtig, oer-Hollands bedrijf, niks mis mee, maar tot vandaag wel een achterblijver: baggeraar Boskalis. Dat maakt het aandeel vandaag weliswaar niet in een klap goed, maar de dagwinst van afgerond 25% mag er zijn. Een grote order uit de Fillipijnen van circa €1,5 miljard zorgt voor blije gezichten bij zowel de top van het concern als aandeelhouders. Dat steuntje in de rug kon het aandeel wel gebruiken. Een uitgebreide analyse over de impact op de cijfers is vandaag gemaakt voor Premium leden. Brede markt Zoals gezegd wint de AEX bijna 1% vandaag, de Duitsers doen het nog een tikje beter.

Wall Street noteert tussentijds een aardige plus van 0,4 à 0,5%.

Geen spektakel bij de euro: stabiel versus de dollar.

Er is tot eind 2021 teveel aan olie, maar de prijs loopt op.

Bitcoin is weer tot boven de $19.000 gestegen. Het Damrak Boskalis de grote winnaar met een plus van 25% dankzij een grote order.

de grote winnaar met een plus van 25% dankzij een grote order. Achterblijver BAM Groep mag een deel van de dit jaar opgelopen schade inlopen.

mag een deel van de dit jaar opgelopen schade inlopen. Lucas Bols stijgt: wie weet slaat de thuiszittende consuement wat extra drank in.

stijgt: wie weet slaat de thuiszittende consuement wat extra drank in. ArcelorMittal profiteert van een upgrade van een zakenbank.

profiteert van een upgrade van een zakenbank. Heineken daalt, ongetwijfeld vanwege meer weer gesloten horeca.

daalt, ongetwijfeld vanwege meer weer gesloten horeca. Bij GrandVision lijken beleggers hun geduld te verliezenL komt die overname er nou en zoja, tegen welke prijs? Adviezen ABN Amro: naar €11,50 van €9,70 - HSBC

ArcelorMittal: naar buy van hold - SocGen

ING: naar €9 van €6,30 - HSBC

Prosus: starten met outperform en €126 - Credit Suisse Agenda 16 dec Event Consensus VK inflatie CPI nov +0,6% YoY Befimmo notering ex-dividend Frankrijk manufacturing PMI dec 49,6 Frankrijk services PMI dec 39,3 Duitsland manufacturing PMI dec 56,5 Duitsland services PMI dec 44,0 EU manufacturing PMI dec 53,0 EU services PMI dec 41,0 VS manufacturing PMI dec 55,8 VS service PMI dec 55,0 VS handelsvoorraden okt +0,6% MoM VS olievoorraden -1,42M Fed rentebesluit 0-0,25% Persconferentie Fed-voorzitter Jerome Powell Dank voor uw bezoek: morgen pakt uw vaste beurswatcher Niels het stokje weer van mij over. Ik wens u een fijne avond toe.

Martin Crum is senior beleggingsanalist bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Crum kan posities innemen op de financiële markten.