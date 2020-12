Boskalis, wat een opluchting

Zo, de opening is +12,6%! Die grootste opdracht ooit voor Boskalis is dan ook echt goed nieuws. Intussen is er zelfs al witte analistenrook:

15 Dec - 09:06:25 [RTRS] - BOSKALIS: KBC RAISES TO "BUY" FROM "ACCUMULATE", RAISES TARGET PRICE TO EUR 23.50 FROM EUR 20.00

Zie hier hoe omzet en winst al jaren onder druk staan bij de baggeraar. Die €1,5 miljard over vier jaar is goed voor grofweg een zesde van de bestaande omzet. Dat is lekker. Een vliegveld aanleggen is altijd een prestigieuze opdracht. Wie weet is dit een mooi visitekaartje voor meer, maar dat is fantasie.