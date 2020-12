BeursVandaag: De lockdown. En de rally?

Nieuwe lockdowns, ofwel de beurs kan weer omhoog?



De markt is misschien de enige plek waar niet (op) wordt gemopperd en geklaagd. Is ook wel eens anders geweest. Zie verderop, het sentiment kan niet stuk. Dan sluiten de komende weken de huizen en de profs de boeken en dan hebben de zich thuis vervelende particulieren het weer voor het zeggen op de vloer?



Zo ging het dit voorjaar ook.

Wat nog mist is de VS, maar ook daar komen misschien nieuwe lockdowns. Leverage in lock down, als we weer zo'n rally krijgen als na de krach in maart kan u misschien nog even long technologie, Tesla, Nio, Zoom en bitcoin voor de feestdagen. Let wel, dit is geen advies, maar een idee annex gok.

Biggest consensus in history? The optimism for 2021 knows no bounds, especially when it comes to US equities, latest DB investors' poll highlights. "It’s fair to say that in 25yrs I’ve been doing this I can’t remember a time when so few disputed central narrative," DB's Reid says pic.twitter.com/69qW7NRZEN — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 14, 2020

Vandaag hoeft u zich sowieso niet te vervelen, want met Société Générale houdt IEX een beleggersdag. Hier het hele programma (van vanmiddag tot vanavond laat) en om 16:00 houden collega Niels Koerts en ik een presentatie. We beloven u weinig geschreeuw en heel veel aandelen, tips, ideeën en suggesties.

Tot vanmiddag!

En nu snel over het nieuws, want Boskalis meldt de grootste order uit zijn historie. Gefeliciteerd met €1,5 miljard.

Marktbreed heten lockdowns, vaccins, brexit en de slepende stimulusdiscussies in de VS weer de thema's te zijn, volgens de networks. De koersen tutten maar wat aan nu, er gebeurt niet veel na ook al een slapjes New York gisteren, hoewel de volatiliteit wel opliep. Zilver en goud dan, als u iets wil zien bewegen.



Wat er nog van de rentes over is, heeft ook nog niet zoveel haast vanochtend.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren

07:59 Chinese industrie groeit door

07:56 'Apple gaat productie iPhone stevig verhogen'

07:21 Nikkei daalt door coronazorgen en lockdowns

14 dec Angst voor lockdowns drukt op Wall Street

14 dec Start vaccinatiecampagne geeft Wall Street hoop

14 dec Wolters Kluwer verkoopt overstromingsdienst

14 dec Europese beurzen tussen brexithoop en coronavrees

Analistenadvies luidt:

ABN Amro: naar €11,50 van €9,70 - HSBC

ArcelorMittal: naar buy van hold - SocGen

ING: naar €9 van €6,30 - HSBC

ING: naar €9 van €6,30 - HSBC Prosus: starten met outperform en €126 - Credit Suisse

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met een goed Chinees cijfer en let op de eerste voorlopende indicator over deze maand, de bedrijvigheid in de regio New York:

03:00 China industriële productie nov +7,0% YoY (+7,0% verwacht)

08:45 Frankrijk inflatie CPI nov +0,2% MoM

14:30 VS New York Empire State Index dec 6,80

15:15 VS industriële productie nov +0,3% MoM

En dan nog even dit

Een nieuwe dag en:

U.S. tech giants face 6-10% fines as EU set rules to curb their power https://t.co/MZsxPhB8c8 pic.twitter.com/RuICmeSaew — Reuters (@Reuters) December 15, 2020

Welja, er kan nog meer bij:

The FTC has launched a study into the data and privacy practices of technology platforms, including Amazon, YouTube and Facebook https://t.co/qC8SAy3iSg — Bloomberg (@business) December 14, 2020

Maar de business is goed:

Apple plans 30% increase in iPhone production for first half of 2021 - Nikkei https://t.co/Cni5HYJ9GL pic.twitter.com/F5KG4rcVel — Reuters (@Reuters) December 15, 2020

Oh:

Exclusive: China search giant Baidu considers making own electric vehicles - sources https://t.co/uIsNWOB54H pic.twitter.com/d2RgVYwUdC — Reuters (@Reuters) December 15, 2020

Zo gaat het daar:

China’s tougher delisting rules send weakest stocks plunging https://t.co/zRQxTn016W — Bloomberg Markets (@markets) December 15, 2020

Ja, maar dat wil nog niet zeggen dat:

There is still plenty of room for non-tech non-megacap stocks to catch up... pic.twitter.com/R13YrAVVgV — jeroen blokland (@jsblokland) December 14, 2020

Onze eigen Frank Slootman:

This is incredible. The CEO of the software company $SNOW is currently on a compensation package that's netting him $95 million in stock options every single month. https://t.co/0cb59T7o5C — Joe Weisenthal (@TheStalwart) December 4, 2020

Nog een mooi aandeel ook!

Shares of Mercury General are up nicely today after it was featured in Barron's. One small quibble. Barron's could have detailed more of CEO George Joseph's remarkable life; coal miner's son, B-17 navigator, 50 missions, finished Harvard in 3 years. Still CEO at age 99. — Eddy Elfenbein (@EddyElfenbein) December 14, 2020

